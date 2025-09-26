Определились все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России

Отметим, что на этой стадии турнир покинули оставшиеся команды из Медиалиги «Амкал» и Broke Boys.
Таким образом, сформировались все пары пятого раунда Кубка России.
- «Чайка» (Песчанокопское) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).
- «Родина» (Москва) — «Челябинск» (Челябинск).
- «Факел» (Воронеж) — «Урал» (Екатеринбург).
- «Арсенал» (Тула) — «Сокол» (Саратов).
- «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (Краснодарский край).
- «Торпедо» (Москва) — «Велес» (Москва).
- «Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
- «Енисей» (Красноярск) — «Фанком» (Киров).
Матчи пройдут в середине октября.