Определились все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 25 сентября, состоялись заключительные матчи четвертого раунда Пути регионов Кубка России, в которых «Челябинск» победил «Иркутск» (3:2), «Енисей» обыграл «Амкал» (2:1), «КАМАЗ» в серии пенальти одолел костромской «Спартак» (5:4, основное время — 0:0), а «Волна» проиграла тульскому «Арсеналу» (0:3).