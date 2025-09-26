Ричмонд
Определились все пары пятого раунда Пути регионов Кубка России

Сегодня, 25 сентября, состоялись заключительные матчи четвертого раунда Пути регионов Кубка России, в которых «Челябинск» победил «Иркутск» (3:2), «Енисей» обыграл «Амкал» (2:1), «КАМАЗ» в серии пенальти одолел костромской «Спартак» (5:4, основное время — 0:0), а «Волна» проиграла тульскому «Арсеналу» (0:3).

Источник: Михаил Шапаев, РФС

Отметим, что на этой стадии турнир покинули оставшиеся команды из Медиалиги «Амкал» и Broke Boys.

Таким образом, сформировались все пары пятого раунда Кубка России.

  • «Чайка» (Песчанокопское) — «КАМАЗ» (Набережные Челны).
  • «Родина» (Москва) — «Челябинск» (Челябинск).
  • «Факел» (Воронеж) — «Урал» (Екатеринбург).
  • «Арсенал» (Тула) — «Сокол» (Саратов).
  • «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань Холдинг» (Краснодарский край).
  • «Торпедо» (Москва) — «Велес» (Москва).
  • «Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск).
  • «Енисей» (Красноярск) — «Фанком» (Киров).

Матчи пройдут в середине октября.