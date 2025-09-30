Ричмонд
У «Зенита» — максимум очков в Кубке. «Рубин» вместе с Даку не смог забить вице-чемпиону

Выездная победа петербуржцев.

Источник: Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» уже гарантировал себе первое место в группе, так что в оставшихся двух турах FONBET Кубка России перед тренерским штабом открывалось большое поле для экспериментов. Сергей Семак приучил болельщиков сине-бело-голубых к активной ротации вне РПЛ, но заявка команды в Казани все равно удивила. Во-первых, в ней не оказалось ни одного бразильца. Во-вторых, в Татарстан прилетел мощный десант из «Зенита» — 2 — теперь уже чемпионы группы 2 дивизиона Б второй лиги: Максим Шичанин, Денис Терентьев, Кирилл Столбов, Евгений Лукиных, Даниил Кондаков, Иван Шиленок, и 17-летний Вадим Шилов вместе с ними. Все они остались в запасе, а с первых минут вышли те, кто не играл в РПЛ с «Оренбургом», либо получил мало времени. Например, Лусиано, Соболев и Мостовой.

У «Рубина» же дела обстояли совершенно по-другому. Турнирные задачи никто не отменял, поэтому основа у Рашида Рахмова получилась боевая — с Даку во главе. Кузяев остался на скамейке.

Быстрый гол помог «Зениту»

Встреча для хозяев началась крайне неудачно — с пропущенного мяча. И что особенно неприятно для Рахимова, визуально оборона казанцев была вскрыта легко: Мостовой протащил мяч по правому флангу, оставил его Адамову, а тот внешней стороной стопы вырезал подачу в штрафную, где Лусиано аккуратно подставил голову. Аргентинец забил впервые за два месяца.

Через несколько минут у Гонду был еще один шанс отличиться примерно с той же точки, но на этот раз он угодил в Нигматуллина. «Рубин» после 0:1 заиграл поактивнее, заставляя гостей чаще обороняться. Даку, конечно же, был заметен. Албанец активничал и вне штрафной — оттолкнул корпусом Ерохина, а также подбирался совсем близко к Латышонку, угрожая его воротам.

Но «Зенит» все равно был опаснее в атаке. Достаточно вспомнить попадание Ерохина в штангу с близкого расстояния или попытку Мостового ударить с острого угла. Хотя, возможно, это была передача.

У «Рубина» настолько явных возможностей забить в первом тайме не было. Понервничать болельщиков «Зенита» заставил только Латышонок, который после короткого розыгрыша с Дркушичем попал под прессинг Даку — мяч чуть не срезался за ленточку.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа A, 30.09.2025, 18:00
Рубин
0
Зенит
1

Без голов

В начале второй половины встречи команды продолжили обмениваться атаками. Настырный Даку пытался выцелить левый нижний угол — не получилось, Соболев катил в пустые, но Нижегородов спас.

На 60-й минуте произошла первая замена — возможно, самая долгожданная, — на поле против бывшей команды вышел Кузяев. Для Далера это второй матч за «Рубин», ранее он дебютировал в РПЛ с «Локомотивом».

Показалось, что ближе к концовке тренеры сбили темп игры заменами. «Зенит» уже действовал скорее на контратаках, а хозяева пытались сконструировать хоть что-то в позиционке. Кроме выпадов Даку, к сожалению для казанцев, ничего создать так и не удалось. Хотя было достаточное количество угловых и штрафных ударов.

На 85-й минуте Семак бросил в бой молодежь — 17-летних воспитанников академии Шилова и Кондакова. Времени у них проявить себя было совсем мало, но общей картины не испортили.

1:0 — победа «Зенита» в Казани. Петербургская команда набрала 15 очков из 15 возможных в Кубке, подтвердив статус лидера в своей группе. У «Рубина» лишь 4 балла, и есть риск не выйти в плей-офф даже через Путь регионов.

Роман Кольцов