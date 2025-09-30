У «Зенита» — максимум очков в Кубке. «Рубин» вместе с Даку не смог забить вице-чемпиону

«Зенит» уже гарантировал себе первое место в группе, так что в оставшихся двух турах FONBET Кубка России перед тренерским штабом открывалось большое поле для экспериментов. Сергей Семак приучил болельщиков сине-бело-голубых к активной ротации вне РПЛ, но заявка команды в Казани все равно удивила. Во-первых, в ней не оказалось ни одного бразильца. Во-вторых, в Татарстан прилетел мощный десант из «Зенита» — 2 — теперь уже чемпионы группы 2 дивизиона Б второй лиги: Максим Шичанин, Денис Терентьев, Кирилл Столбов, Евгений Лукиных, Даниил Кондаков, Иван Шиленок, и 17-летний Вадим Шилов вместе с ними. Все они остались в запасе, а с первых минут вышли те, кто не играл в РПЛ с «Оренбургом», либо получил мало времени. Например, Лусиано, Соболев и Мостовой.