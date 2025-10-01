Ричмонд
«Оренбург» вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Оренбуржцы обыграли на выезде «Ахмат» и гарантировали второе место в группе.

Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. «Оренбург» со счетом 1:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).

«Оренбург» набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ», опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский «Рубин» на четыре очка. «Ахмат» занимает четвертое место с тремя очками.

В заключительном туре группового этапа «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» проведет матч в гостях с «Рубином». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Оренбург» 5 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» 4 октября на выезде встретится с «Краснодаром».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Ахмат
0:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Группа A
30.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Владимир Слишкович
Голы
Оренбург
Станислав Поройков
70′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
40
Ризван Уциев
65′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
84′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
56′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
56′
17
Эгаш Касинтура
13
Мохамед Конате
56′
77
Георгий Мелкадзе
Оренбург
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
88
Николай Косерик
22
Павел Горелов
57
Евгений Болотов
20
Дмитрий Рыбчинский
86′
77
Ацамаз Ревазов
63
Омар Минатулаев
57′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
79′
11
Степан Оганесян
85
Иван Игнатьев
57′
30
Гедеон Гузина
Статистика
Ахмат
Оренбург
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
2
3
Угловые
5
5
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти