«Оренбург» вышел в плей-офф «пути РПЛ» Кубка России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 30 сентября. /ТАСС/. «Оренбург» со счетом 1:0 одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном.
Гол забил Станислав Поройков (70-я минута).
«Оренбург» набрал 8 очков и располагается на 2-й строчке турнирной таблицы группы А. Команда обеспечила себе выход в четвертьфинал «пути РПЛ», опережая за тур до окончания занимающий третье место казанский «Рубин» на четыре очка. «Ахмат» занимает четвертое место с тремя очками.
В заключительном туре группового этапа «Оренбург» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», «Ахмат» проведет матч в гостях с «Рубином». Встречи пройдут 22 октября. В ближайшем матче РПЛ «Оренбург» 5 октября на своем поле сыграет с «Ростовом», «Ахмат» 4 октября на выезде встретится с «Краснодаром».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Станислав Черчесов
Владимир Слишкович
Станислав Поройков
70′
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
55
Дарко Тодорович
75
Надер Гандри
7
Лечи Садулаев
10
Рифат Жемалетдинов
40
Ризван Уциев
65′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
84′
37
Папа Амади Гадио
11
Силва Лима Исмаэл
56′
42
Мануэль Келиано
9
Брайан Мансилья
56′
17
Эгаш Касинтура
13
Мохамед Конате
56′
77
Георгий Мелкадзе
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
4
Данила Хотулев
5
Алексей Татаев
88
Николай Косерик
22
Павел Горелов
57
Евгений Болотов
20
Дмитрий Рыбчинский
86′
77
Ацамаз Ревазов
63
Омар Минатулаев
57′
8
Владислав Камилов
19
Алешандре Жезус
79′
11
Степан Оганесян
85
Иван Игнатьев
57′
30
Гедеон Гузина
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти