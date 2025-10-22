Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аталанта
0
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.45
П2
7.40
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
3
:
Брюгге
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Челси
3
:
Аякс
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Айнтрахт Ф
1
:
Ливерпуль
3
Все коэффициенты
П1
40.00
X
12.50
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Монако
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.76
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Реал
0
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.70
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Спортинг
0
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
6.28
X
3.77
П2
1.65
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
6
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
4
:
Пари Нижний Новгород
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
3
:
Карабах
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
3
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Рубин
3
:
Ахмат
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Футболист Жерсон забил первый гол за «Зенит»

Бразилец отличился в восьмом матче за петербургский клуб.

Источник: fc-zenit.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Жерсон отметился первым забитым мячом за петербургский футбольный клуб «Зенит».

Футболист отличился на 33-й минуте домашнего матча шестого тура группового этапа «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России против «Оренбурга». Счет после его гола стал 2:0 в пользу «Зенита».

Жерсон перешел в «Зенит» в июле, подписав контракт на пять лет. За 28-летнего игрока петербургский клуб заплатил бразильскому «Фламенго» €25 млн. Забитый мяч стал первым результативным действием для игрока за сине-бело-голубых.

Матч против «Оренбурга» стал для Жерсона восьмым в составе «Зенита». Бразилец не играл с конца августа из-за травмы. На поле он вернулся 19 октября, выйдя на замену в конце встречи чемпионата России против «Сочи» (3:0).