«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1) и Густаво Мантуан (68), а также дубль оформил Александр Ерохин (64, 79). Гости с 6-й минуты играли в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Ацамаз Ревазов.
Жерсон забил дебютный гол за «Зенит». Он перешел в петербургский клуб в июле, подписав контракт до конца сезона-2029/30. Петербургский клуб внес сумму в 25 миллионов евро за разрыв договора игрока с бразильским «Фламенго». Первый гол в составе «Зенита» Жерсон забил в своем восьмом матче за команду.
«Зенит» завершил групповой этап с шестью победами в шести турах, набрав 18 очков. Петербургский клуб ранее гарантировал себе место в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России, где сыграет против столичного «Динамо». «Оренбург» также ранее пробился в плей-офф пути РПЛ турнира и встретится в следующей стадии с «Краснодаром».
Четвертьфинал, как и остальные стадии плей-офф пути РПЛ, пройдет в двухматчевом формате. Обе встречи состоятся в ноябре, даты и время будут определены позднее.
Сергей Семак
Ильдар Ахметзянов
Юрий Горшков
27′
Сантос да Силва Жерсон
33′
Вадим Шилов
45+1′
Александр Ерохин
64′
Густаво Мантуан
68′
Александр Ерохин
79′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
17
Андрей Мостовой
21
Александр Ерохин
61
Даниил Кондаков
51
Вадим Шилов
4
Юрий Горшков
77′
92
Иван Шиленок
23
Арсен Адамов
46′
43
Денис Терентьев
28
Нуралы Алип
65′
83
Кирилл Столбов
9
Сантос да Силва Жерсон
65′
31
Густаво Мантуан
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
99
Николай Сысуев
38
Артем Касимов
22
Павел Горелов
63′
25
Станислав Олейник
77
Ацамаз Ревазов
6′
30
Гедеон Гузина
2
Станислав Поройков
46′
29
Владан Бубанья
88
Николай Косерик
62′
85
Иван Игнатьев
8
Владислав Камилов
55′
69′
69
Владислав Давыдов
37
Ду Кейрос
80′
63
Омар Минатулаев
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
70
Данил Капустянский
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
