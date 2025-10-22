«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1) и Густаво Мантуан (68), а также дубль оформил Александр Ерохин (64, 79). Гости с 6-й минуты играли в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Ацамаз Ревазов.