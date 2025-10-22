Ричмонд
«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Оренбург» в матче последнего, шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1) и Густаво Мантуан (68), а также дубль оформил Александр Ерохин (64, 79). Гости с 6-й минуты играли в меньшинстве, после того как красную карточку получил нападающий Ацамаз Ревазов.

Жерсон забил дебютный гол за «Зенит». Он перешел в петербургский клуб в июле, подписав контракт до конца сезона-2029/30. Петербургский клуб внес сумму в 25 миллионов евро за разрыв договора игрока с бразильским «Фламенго». Первый гол в составе «Зенита» Жерсон забил в своем восьмом матче за команду.

«Зенит» завершил групповой этап с шестью победами в шести турах, набрав 18 очков. Петербургский клуб ранее гарантировал себе место в четвертьфинале пути РПЛ Кубка России, где сыграет против столичного «Динамо». «Оренбург» также ранее пробился в плей-офф пути РПЛ турнира и встретится в следующей стадии с «Краснодаром».

Четвертьфинал, как и остальные стадии плей-офф пути РПЛ, пройдет в двухматчевом формате. Обе встречи состоятся в ноябре, даты и время будут определены позднее.

Зенит
6:0
Первый тайм: 3:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, Группа A
22.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Ильдар Ахметзянов
Голы
Зенит
Юрий Горшков
27′
Сантос да Силва Жерсон
33′
Вадим Шилов
45+1′
Александр Ерохин
64′
Густаво Мантуан
68′
Александр Ерохин
79′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
17
Андрей Мостовой
21
Александр Ерохин
61
Даниил Кондаков
51
Вадим Шилов
4
Юрий Горшков
77′
92
Иван Шиленок
23
Арсен Адамов
46′
43
Денис Терентьев
28
Нуралы Алип
65′
83
Кирилл Столбов
9
Сантос да Силва Жерсон
65′
31
Густаво Мантуан
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
Оренбург
99
Николай Сысуев
38
Артем Касимов
22
Павел Горелов
63′
25
Станислав Олейник
77
Ацамаз Ревазов
6′
30
Гедеон Гузина
2
Станислав Поройков
46′
29
Владан Бубанья
88
Николай Косерик
62′
85
Иван Игнатьев
8
Владислав Камилов
55′
69′
69
Владислав Давыдов
37
Ду Кейрос
80′
63
Омар Минатулаев
7
Эмирджан Гюрлюк
69′
70
Данил Капустянский
Статистика
Зенит
Оренбург
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти