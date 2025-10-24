Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России

«День рождения Льва Ивановича Яшина дополнительно мотивировал команду, разговаривали перед игрой, перед выходом на поле. Победили после нервной ничьи с “Ахматом” в РПЛ (2:2), матч с “Крыльями Советов” получился хорошим, играли с преимуществом, заслуженно победили, — сказал Фомин. — Первый штрафной у Ярослава Гладышева не получился, я тоже хотел его исполнить. Но он сказал, что очень уверен, настроился. Не стал мешать. Могу сказать в шутку, что больше не подпустим, пусть потренируется. Что касается моего гола со штрафного, то хорошо ударил, хорошо получилось. Давно не забивал со штрафных, поэтому рад».