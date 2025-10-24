Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:15
КАМАЗ
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.27
П2
3.45
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.30
П2
2.38
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.58
П2
3.16
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.21
П2
5.19
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.83
П2
4.77
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.55
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
1
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
2
:
Штурм
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
3
:
ПАОК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Динамо З
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Порту
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
1
:
Слован Бр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линколн
2
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
3
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Ноа
1
П1
X
П2

Капитан «Динамо» Фомин рассказал о голе со штрафного в матче Кубка России

Полузащитник отличился в игре против «Крыльев Советов».

Источник: ФК "Динамо"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин часто тренировал удары со штрафных. Об этом он рассказал ТАСС.

В среду «Динамо» дома обыграло «Крылья Советов» в матче «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России со счетом 4:0, Фомин забил один из мячей со штрафного. Матч прошел в день рождения Льва Яшина.

«День рождения Льва Ивановича Яшина дополнительно мотивировал команду, разговаривали перед игрой, перед выходом на поле. Победили после нервной ничьи с “Ахматом” в РПЛ (2:2), матч с “Крыльями Советов” получился хорошим, играли с преимуществом, заслуженно победили, — сказал Фомин. — Первый штрафной у Ярослава Гладышева не получился, я тоже хотел его исполнить. Но он сказал, что очень уверен, настроился. Не стал мешать. Могу сказать в шутку, что больше не подпустим, пусть потренируется. Что касается моего гола со штрафного, то хорошо ударил, хорошо получилось. Давно не забивал со штрафных, поэтому рад».

«В последнее время нечасто отрабатываю удары со штрафных, так как похолодало. А так, могу остаться, потренировать удары не только со штрафных, но и просто дополнительные моменты», — добавил футболист.

В ¼ финала «пути РПЛ» бело-голубые сыграют с петербургским «Зенитом».

«Нам было очень важно выйти в плей-офф в “пути РПЛ”. С “Зенитом” не первый раз будем встречаться. Считаю, что с ними можно играть, будем готовиться, игра все покажет», — отметил Фомин.