Шестой раунд Кубка России определит 4 участников ¼ финала «пути регионов»

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Основной этап «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу завершится на неделе четырьмя матчами шестого раунда. В эти дни состоятся игры «Челябинск» — «Камаз», «Торпедо» — «Кубань-Холдинг», «Уфа» — «Нефтехимик» и «Факел» — «Арсенал».
Шестой раунд стартует во вторник. В этот день «Челябинск» примет на своем поле «Камаз» из Набережных Челнов. Встреча начнется в 16:30 мск. Победитель этой пары в первом раунде ¼ финала плей-офф «пути регионов» дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые заняли третье место в группе B «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)».
В среду свой матч проведет московское «Торпедо». На «Арене-Химки» автозаводцы примут представителя Леон — Второй лиги «Кубань-Холдинг». Встреча начнется в 19:30 мск. 15 октября «Торпедо» объявило о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды спустя два месяца, под его руководством черно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью во всех турнирах. Победитель этой пары проведет домашний матч против калининградской «Балтики» в первом раунде ¼ финала, балтийцы стали третьими в квартете D «пути РПЛ».
30 октября состоятся матчи «Уфа» — «Нефтехимик» (17:00) и «Факел» — «Арсенал» (19:30). Победитель первой пары в плей-офф сыграет с «Ростовом», который стал третьим в группе С. «Факел» или «Арсенал» в плей-офф встретятся с казанским «Рубином», ставшим третьим в группе А.
О Кубке России
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды.
Ранее определились пары ¼ финала плей-офф «пути РПЛ». 5 ноября пройдут первые матчи «Оренбург» — «Краснодар», «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА и «Зенит» — «Динамо». 6 ноября — «Спартак» — «Локомотив». В плей-офф «пути РПЛ» плей-офф состоит из двух матчей на каждой стадии, в «пути регионов» команды вылетают после первого поражения. В случае поражения в плей-офф «пути РПЛ» команда перемещается в нижнюю сетку и имеет второй шанс на победу в турнире, за исключением финала. Матчи первого раунда ¼ финала плей-офф «пути регионов» пройдет
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного «Локомотива». Ближайшим преследователем является петербургский «Зенит» (5).