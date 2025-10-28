Шестой раунд Кубка России определит 4 участников ¼ финала «пути регионов»

В среду свой матч проведет московское «Торпедо». На «Арене-Химки» автозаводцы примут представителя Леон — Второй лиги «Кубань-Холдинг». Встреча начнется в 19:30 мск. 15 октября «Торпедо» объявило о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды спустя два месяца, под его руководством черно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью во всех турнирах. Победитель этой пары проведет домашний матч против калининградской «Балтики» в первом раунде ¼ финала, балтийцы стали третьими в квартете D «пути РПЛ».