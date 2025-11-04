Ричмонд
Определились судьи на первые четвертьфинальные матчи «пути РПЛ» Кубка России

Павел Кукуян рассудит «Спартак» и «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Павел Кукуян будет главным арбитром первого четвертьфинального матча «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 6 ноября на домашнем стадионе «Спартака» и начнется в 19:30 мск. Помощниками Кукуяна выступят Адлан Хатуев и Станислав Попков, резервным арбитром заявлен Ранэль Зияков. Видеоассистентом будет Сергей Цыганок, его помощником — Алексей Сухой.

Главным арбитром матча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Егор Егоров. Встречу между махачкалинским «Динамо» и столичным ЦСКА рассудит Иван Сараев, игру «Оренбурга» и «Краснодара» — Василий Казарцев. Все три матча пройдут 5 ноября.