Определились судьи на первые четвертьфинальные матчи «пути РПЛ» Кубка России

Главным арбитром матча между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» назначен Егор Егоров. Встречу между махачкалинским «Динамо» и столичным ЦСКА рассудит Иван Сараев, игру «Оренбурга» и «Краснодара» — Василий Казарцев. Все три матча пройдут 5 ноября.