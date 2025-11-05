«Краснодар» вырвал победу в первом матче ¼ финала Кубка России

Футболисты «Краснодара» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».
В составе победителей голы забили Данила Козлов (12-я минута) и Джон Кордоба (88, 90+5). У проигравших отличился Максим Савельев (9).
Ответная игра пройдет в Краснодаре 26 ноября.
В ¼ финала в «пути РПЛ» также сыграют «Спартак» — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.
Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).
Ильдар Ахметзянов
Мурад Мусаев
Максим Савельев
(Алешандре Жезус)
9′
Данила Козлов
12′
Данила Козлов
88′
Данила Козлов
90+5′
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
18′
38
Артем Касимов
88
Николай Косерик
86′
11
Степан Оганесян
22
Павел Горелов
25
Станислав Олейник
29
Владан Бубанья
77′
8
Владислав Камилов
38′
75′
57
Евгений Болотов
90+3′
9
Максим Савельев
52′
87′
48
Егор Анциперов
19
Алешандре Жезус
67′
85
Иван Игнатьев
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
8
Данила Козлов
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
90+4′
2
Виталий Стежко
63′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
67′
11
Жоау Батчи
23
Гаэтан Перрен
45+1′
71′
7
Виктор Са
14
Густаво Фуртадо Сантос
67′
53
Александр Черников
67
Казбек Мукаилов
46′
9
Джон Кордоба
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти