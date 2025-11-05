Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.04
П2
2.75
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Челябинск
0
Все коэффициенты
П1
1.13
X
6.60
П2
70.00
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.10
П2
4.85
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.75
X
5.49
П2
1.34
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
9.75
X
6.18
П2
1.31
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.95
П2
2.17
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.45
X
5.22
П2
1.55
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
54.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.44
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.91
П2
9.25
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Краснодар» вырвал победу в первом матче ¼ финала Кубка России

Встреча против «Оренбурга» завершилась со счетом 3:1, дубль в концовке сделал Джон Кордоба. Ответная игра пройдет 26 ноября.

Источник: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».

В составе победителей голы забили Данила Козлов (12-я минута) и Джон Кордоба (88, 90+5). У проигравших отличился Максим Савельев (9).

Ответная игра пройдет в Краснодаре 26 ноября.

В ¼ финала в «пути РПЛ» также сыграют «Спартак» — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА.

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Оренбург
1:3
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Мурад Мусаев
Голы
Оренбург
Максим Савельев
(Алешандре Жезус)
9′
Краснодар
Данила Козлов
12′
Данила Козлов
88′
Данила Козлов
90+5′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
18′
38
Артем Касимов
88
Николай Косерик
86′
11
Степан Оганесян
22
Павел Горелов
25
Станислав Олейник
29
Владан Бубанья
77′
8
Владислав Камилов
38′
75′
57
Евгений Болотов
90+3′
9
Максим Савельев
52′
87′
48
Егор Анциперов
19
Алешандре Жезус
67′
85
Иван Игнатьев
Краснодар
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
8
Данила Козлов
17
Валентин Пальцев
88
Никита Кривцов
90+4′
2
Виталий Стежко
63′
3
Тормена
6
Кевин Ленини
67′
11
Жоау Батчи
23
Гаэтан Перрен
45+1′
71′
7
Виктор Са
14
Густаво Фуртадо Сантос
67′
53
Александр Черников
67
Казбек Мукаилов
46′
9
Джон Кордоба
Статистика
Оренбург
Краснодар
Желтые карточки
6
2
Удары (всего)
8
15
Удары в створ
5
9
Угловые
5
12
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
