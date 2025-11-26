«Краснодар» вышел в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 4:0 обыграл «Оренбург» в ответном матче четвертьфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Краснодаре.
Забитыми мячами отметились Никита Кривцов (4-я минута), Джон Кордоба (57), Жоау Батчи (71) и Жубал (85). Кордоба повторил рекорд российского форварда Федора Смолова по числу голов в составе «Краснодара». На счету нападающих по 68 забитых мячей.
Первый матч завершился победой «Краснодара» со счетом 3:1. Кривцов отпраздновал гол, надев маску человека-паука. Полузащитник получил за это желтую карточку и пропустит следующую игру Кубка России.
«Краснодар» в полуфинале «пути РПЛ» встретится с московским ЦСКА. «Оренбург» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» сыграет с победителем матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Камазом» из Набережных Челнов.
На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Мурад Мусаев
Ильдар Ахметзянов
Никита Кривцов
4′
Джон Кордоба
57′
Жоау Батчи
71′
Жубал
85′
16
Александр Корякин
59
Артем Хмарин
17
Валентин Пальцев
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
6
Кевин Ленини
14
Густаво Фуртадо Сантос
63′
10
Эдуард Сперцян
8
Данила Козлов
69′
11
Жоау Батчи
67
Казбек Мукаилов
36′
46′
4
Диего Коста
3
Тормена
46′
9
Джон Кордоба
88
Никита Кривцов
5′
63′
66
Дуглас Аугусту
95
Андрей Ходанович
26
Эмил Ценов
11
Степан Оганесян
31
Георгий Зотов
44
Анри Чичинадзе
57
Евгений Болотов
18
Фахд Муфи
46′
3
Данила Ведерников
16
Хорди Томпсон
46′
33
Ираклий Квеквескири
62′
37
Ду Кейрос
10′
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
9
Максим Савельев
74′
85
Иван Игнатьев
8
Владислав Камилов
60′
20
Дмитрий Рыбчинский
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти