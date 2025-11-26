«Странно, что из-за хайпа парень не хочет играть с ЦСКА». Мусаев зол на Кривцова после нелепого предупреждения

«Краснодар» без проблем одолел «Оренбург» в ответном матче ¼ финала FONBET Пути РПЛ Кубка России — 4:0. «Быки» прошли в следующую стадию турнира по сумме двух встреч (7:1), но главный тренер команды Мурад Мусаев все равно недоволен — все из-за детской желтой карточки Никиты Кривцова.
Как игрок получил предупреждение?
Спорный момент произошел в самом начале матча — полузащитник вышел в основном составе и забил уже на 4-й минуте. Гол Кривцов отметил необычно — натянул маску Человека-Паука.
Главный арбитр встречи Ранэль Зияков тут же показал краснодарцу желтую карточку. О причинах рассказал судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров: «Судья поступил в полном соответствии с правилами, в которых говорится, что “игрок должен быть предупрежден, если он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом”.
Причем для Кривцова желтая карточка стала второй в турнире — ранее он получил предупреждение на 90+4-й минуте первого матча против «Оренбурга» (3:1) за неспортивное поведение. Таким образом полузащитник пропустит следующую кубковую игру против ЦСКА.
Мусаев в бешенстве
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался не в восторге из-за поведения своего футболиста. На флеш-интервью после победы он раскритиковал Кривцова. «Он оштрафован, ему уже объявили. У него была желтая карточка. Он пропускает игру с ЦСКА. Очень странно, что парень из-за хайпа не хочет играть, очень странно. Будем разговаривать. Он уже извинился, но так нельзя делать, конечно», — заявил Мусаев в интервью «Матч ТВ».
На послематчевой пресс-конференции тренер «Краснодара» еще раз прокомментировал эпизод: «Никита будет наказан, оштрафован. Он знал, что у него есть одна карточка, как и про кубковую систему, где после второй ты пропускаешь матч. И он пошел сознательно на этот шаг. Поэтому это его проблемы. Если он не хочет играть с ЦСКА, ну о’кей, пусть сидит дома. В команде есть жизнь, иногда эмоции перехлестывают, но то, что он сегодня сделал, — неправильно».
Не только плохое
Впрочем, в «Краснодаре» были и те, кто проявил себя с лучшей стороны. Среди них нападающий Джон Кордоба, который сравнялся с Федором Смоловым в списке лучших бомбардиров «быков» в истории благодаря голу на 57-й минуте. У обоих форвардов теперь по 68 мячей.
На флеш-интервью Мусаев признался, что счастлив иметь в команде такого футболиста: «Джон — сильнейший нападающий прошлого года, был признан лучшим игроком. Думаю, это работа журналистов — определять лучших, лучших из лучших и так далее. Мне повезло — я работал со многими хорошими нападающими: с Федором, Ари, вот уже второй сезон с Джоном. Кордоба важен не только своими голами, но и работой на поле и в раздевалке, где он дает очень много позитивной энергии. Я счастливый человек, что работаю с такими футболистами».
Сам Кордоба также радовался после матча. «Это прекрасно — добиться такого результата. Благодарен Богу за то, что дал мне возможность находиться здесь», — сказал форвард в интервью «Матч ТВ».
Кордоба присоединился к «Краснодару» в июле 2021 года, в составе «быков» стал чемпионом России.
Артем Белинин