«Странно, что из-за хайпа парень не хочет играть с ЦСКА». Мусаев зол на Кривцова после нелепого предупреждения

На послематчевой пресс-конференции тренер «Краснодара» еще раз прокомментировал эпизод: «Никита будет наказан, оштрафован. Он знал, что у него есть одна карточка, как и про кубковую систему, где после второй ты пропускаешь матч. И он пошел сознательно на этот шаг. Поэтому это его проблемы. Если он не хочет играть с ЦСКА, ну о’кей, пусть сидит дома. В команде есть жизнь, иногда эмоции перехлестывают, но то, что он сегодня сделал, — неправильно».