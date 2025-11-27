Капитан «Локомотива» Баринов поругался с фанатами «Спартака» после поражения в Кубке России

Напомним, что «Локомотив» на своем поле потерпел поражение со счетом 2:3.
«Скандал после матча “Локо” — “Спартак”. Баринову стали показывать жесты с трибун. Он отреагировал жестко», — говорится в подписи к видео с места событий, которое было опубликовано в телеграм-канале «ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ».
На видео запечатлено, как Баринов ругается с фанатами «Спартака», призывая с трибуны спуститься к нему. «Кому ты показываешь?» — звучит голос на видео.
Сотрудник «Локомотива» утверждает, что конфликт начался из-за того, что Баринову показывали «факи».
При этом позже было опубликовано видео с двумя фанатами «Спартака», которые рассказали свою версию конфликта.
«Мы ни слова не сказали. Вспомните реакцию Баринова, когда он на видео говорил: “Жарить мясо!” Вот ему ответ просто, вот и все. Мы просто танцевали перед ним, и все. Его это завело, конечно. К нам подошли сотрудники, какие-то люди. Там был его агент? Да, возможно. Сказал: “Не провоцируй наших игроков”. Он профессиональный футболист, спортсмен, мастер. Если ты профессионал, ты должен реагировать нормально. Наши жесты не были оскорбительными. А когда он кричал кричалку про “Спартак”, это была не провокация? Почему мы не можем то же самое сделать? Просто мы обычные люди, а он мастер спорта, игрок сборной России, у всех на виду. Когда они выграли чемпионство, он выходил из двери и крикнул: “Я никогда не устану повторять…” Дальше вы знаете, как заканчивается эта кричалка. Почему мы не можем ему просто обычный жест показать? Мы танцевали и показывали на пальцах счет — 3:1, 3:2. Что хотим передать Баринову? Чтобы он больше не кричал таких кричалок про “Спартак”. Будь мастером, профессионалом своего дела, играй в футбол».
Агент Баринова Павел Банатин в свою очередь заявил, что болельщики «Спартака» провоцировали футболиста: «Провоцировали, потом извинились, все нормально. Как провоцировали? Ругались нецензурно в адрес Баринова».