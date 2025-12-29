Прощаемся с Путем РПЛ: как изменится формат Кубка России

Подчеркивается, что в соревнования могут быть включены команды из новых регионов РФ и Крыма, однако пока решения по этому вопросу нет. Кроме того, изменения вступят в силу лишь тогда, когда УЕФА вернет российские команды на соревнования под своей эгидой. Президент РФС Александр Дюков убежден, что это может произойти уже в 2026 году.