Соболев выбил «Балтику» из Кубка — «Зенит» выжил на кошмарном калининградском газоне

Без права на ошибку
Чем Путь регионов лучше Пути РПЛ? Классической формулой проведения. Именно здесь настоящий Кубок: все противостояния в один матч, проигравший вылетает. Напряжение чувствуется намного сильнее, чем в верхней сетке.
«Зенит» при новом формате опускался в Путь регионов только раз: три года назад сначала победил ульяновскую «Волгу», а следом вылетел от «Динамо». Год спустя петербуржцы выиграли Кубок, еще через год — сошли в финале Пути РПЛ. Поэтому встречу с «Балтикой» можно назвать уникальной, ведь команда Сергея Семака только спустилась в нижнюю сетку, уступив по сумме двух матчей «Динамо».
Кепка Талалаева
А для «Балтики» эта игра была еще и принципиальной, причем дополнительную интригу она обрела в минувшую пятницу. Гол калининградцев был отменен в неоднозначной ситуации, а в концовке они уступили «Зениту».
Андрей Талалаев пропускал ту игру из-за дисквалификации, так что мы не услышали его оперативную реакцию на исход матча. Но сейчас главный тренер «Балтики» вернулся на скамейку, причем надел кепку с эмблемой своего клуба и кричащей надписью «Чемпионы-2025». У «Зенита» такой нет — оригинальный выпад в сторону соперника.
Ротация и поле
Талалаев сделал шесть перестановок в стартовом составе, Семак — семь. Обильная ротация ожидалась, но было сложно понять, кого именно оставят тренеры. «Балтика» решила не трогать весь центр обороны, а «Зенит» неожиданно сохранил в основе Дурана. Слегка удивило, что в стартовом составе появился Латышонок, а не Москвичев — Богдан на сборах выглядел отлично и вполне мог получить шанс в Кубке.
Впрочем, ротация имела здесь не столь важное значение, как условия проведения матча. Судя по всему, газон на «Ростех Арене» с трудом пережил зиму. По ходу трансляции на общем плане были видны проплешины, а на крупном — летающие куски дерна. В ноябре «Зенит» уже играл на поле подобного качества в Самаре, когда матч с «Крыльями» был под угрозой срыва, и тогда травму получил Нино.
На этот раз без повреждений тоже не обошлось. Уже на первых минутах Барриос схватился за колено, в начале второго тайма болезненный удар по ноге получил Луис Энрике. В середине первой половины встречи травму получил Дркушич, но доиграл до 65-й минуты — скорее всего, словенца заменили не просто так.
Огромное число фолов
Футбола в матче было мало. На 14-й минуте Манелов издали пробил рядом со штангой, чуть позже с опасного штрафного в стенку попал Йенне. У «Зенита» ближе всех к голу до перерыва подобрался Дуран — колумбиец чуть не сотворил гол-шедевр на таком кошмарном газоне: ножницами пробил через себя в ближний угол, но Кукушкин отразил мяч.
Постоянные свистки арбитра Инала Танашева не ускоряли игру. Но что ему было делать? Команды активно нарушали правила в первую очередь из-за некачественного поля и к перерыву насобирали почти 20 фолов на двоих. Если для «Балтики» это нормально, то «Зенит» шел на командный рекорд сезона по нарушениям.
Во втором тайме поначалу мало что поменялось, хотя на 52-й минуте Илья Петров попытался застать Латышонка врасплох дальним ударом — мяч от кочки не отскочил и оказался в руках у голкипера «Зенита».
На исходе часа Талалаев освежил игру тройной заменой, в том числе выпустил на поле Хиля. Семак ответил двойной, причем разменял Дурана на Дивеева. Это интересно, потому что тренерский штаб «Зенита» часто критикуют за переход на игру в три центральных защитника при счете 1:0, а тут вообще на табло была ничья, и играть предстояло почти полчаса.
Эмоции Соболева
Но ключевую перестановку Семак сделал на 74-й минуте, когда Луиса Энрике заменил Соболев. Это выглядело логично: Александр умеет бороться корпусом и ловить верховые мячи, вот только навесов в штрафную было маловато. Но они и не потребовались: «Зенит» умудрился раскрутить красивую комбинацию низом, в ходе которой не сфальшивил никто — Кондаков, Вендел и Мостовой передали мяч Соболеву, который бильярдным ударом открыл счет.
Причем сразу после гола Александр побежал в сторону скамейки и, смотря на нее, жестами показал: «Я должен быть здесь». Видимо, форварду действительно не нравится, что он проигрывает конкуренцию Дурану и Энрике.
Одного гола для такой игры было уже много, но «Балтика» не хотела мириться с поражением. Сложно назвать ее действия в концовке навалом — скорее она просто отчаянно пыталась сделать хоть что-то ради серии пенальти. Футболисты бились, Талалаев кричал, но все это не привело ни к чему. «Балтика» второй раз за четыре дня проиграла «Зениту» с одинаковым счетом 0:1 и на этот раз вылетела из Кубка России.
Гоша Чернов