Соболев выбил «Балтику» из Кубка — «Зенит» выжил на кошмарном калининградском газоне

Одного гола для такой игры было уже много, но «Балтика» не хотела мириться с поражением. Сложно назвать ее действия в концовке навалом — скорее она просто отчаянно пыталась сделать хоть что-то ради серии пенальти. Футболисты бились, Талалаев кричал, но все это не привело ни к чему. «Балтика» второй раз за четыре дня проиграла «Зениту» с одинаковым счетом 0:1 и на этот раз вылетела из Кубка России.