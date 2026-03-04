Талалаев после поражения от «Зенита» применит санкции к нескольким игрокам «Балтики»: «Поедут во вторую команду»

Когда журналист «Матч ТВ» в послематчевом интервью спросил у Талалаева, с чем связана обратная замена 19-летнего полузащитника Владислава Поспелова, главный тренер «Балтики» сказал: «С тем, что мы слишком верим пока в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу так, что и в первом матче у меня одна замена была неудачная, у нашего тренерского штаба. И вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к поединкам с соперниками такого уровня. Поэтому пока пару человек у нас, наверное, во вторую команду поедет, поработает там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы».