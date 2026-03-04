Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Балтика
0
:
Зенит
1
П1
X
П2

Талалаев после поражения от «Зенита» применит санкции к нескольким игрокам «Балтики»: «Поедут во вторую команду»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Зенита» со счетом 0:1 в домашнем матче Кубка России рассказал, что несколько футболистов калининградской команды будут переведены во вторую команду.

Источник: РИА "Новости"

Когда журналист «Матч ТВ» в послематчевом интервью спросил у Талалаева, с чем связана обратная замена 19-летнего полузащитника Владислава Поспелова, главный тренер «Балтики» сказал: «С тем, что мы слишком верим пока в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу так, что и в первом матче у меня одна замена была неудачная, у нашего тренерского штаба. И вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к поединкам с соперниками такого уровня. Поэтому пока пару человек у нас, наверное, во вторую команду поедет, поработает там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы».

Поспелов в матче «Балтика» — «Зенит» вышел на замену на 59-й минуте при счете 0:0, а на 77-й минуте был заменен на Максима Петрова.

В первом матче после возобновления сезона «Балтика» также проиграла «Зениту» со счетом 0:1, но в гостях и в рамках РПЛ.

Балтика
0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
3.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
79′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
8
Андрей Мендель
80′
2
Сергей Варатынов
14
Стефан Ковач
58′
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
46′
70′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
58′
42
Владислав Поспелов
69′
77′
73
Максим Петров
39
Кирилл Степанов
45′
58′
91
Брайан Александр Хиль
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
33
Нино
61
Даниил Кондаков
6
Ваня Дркушич
65′
78
Игорь Дивеев
17
Андрей Мостовой
90′
21
Александр Ерохин
9
Джон Дуран
65′
31
Густаво Мантуан
20
Педро
33′
46′
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
75′
7
Александр Соболев
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
3
Угловые
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
