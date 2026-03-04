Талалаев после поражения от «Зенита» применит санкции к нескольким игрокам «Балтики»: «Поедут во вторую команду»

Когда журналист «Матч ТВ» в послематчевом интервью спросил у Талалаева, с чем связана обратная замена 19-летнего полузащитника Владислава Поспелова, главный тренер «Балтики» сказал: «С тем, что мы слишком верим пока в своих ребят. Здесь не только Поспелов. Скажу так, что и в первом матче у меня одна замена была неудачная, у нашего тренерского штаба. И вот сейчас мы неправильно поступили. Мы влюбляемся в своих игроков, но нужно трезво оценивать их готовность к поединкам с соперниками такого уровня. Поэтому пока пару человек у нас, наверное, во вторую команду поедет, поработает там, чтобы искусственно не разбавлять уровень тренировочной работы».
Поспелов в матче «Балтика» — «Зенит» вышел на замену на 59-й минуте при счете 0:0, а на 77-й минуте был заменен на Максима Петрова.
В первом матче после возобновления сезона «Балтика» также проиграла «Зениту» со счетом 0:1, но в гостях и в рамках РПЛ.
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Александр Соболев
79′
81
Иван Кукушкин
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
8
Андрей Мендель
80′
2
Сергей Варатынов
14
Стефан Ковач
58′
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
46′
70′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
58′
42
Владислав Поспелов
69′
77′
73
Максим Петров
39
Кирилл Степанов
45′
58′
91
Брайан Александр Хиль
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
33
Нино
61
Даниил Кондаков
6
Ваня Дркушич
65′
78
Игорь Дивеев
17
Андрей Мостовой
90′
21
Александр Ерохин
9
Джон Дуран
65′
31
Густаво Мантуан
20
Педро
33′
46′
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
75′
7
Александр Соболев
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти