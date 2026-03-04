«Зенит» показал разговор Семака и Соболева после матча с «Балтикой»

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте вместо Джона Дурана и забил победный гол спустя пять минут. Во время празднования Соболев показывал пальцами на поле и в сторону скамейки. Позже нападающий подтвердил, что жест означал желание чаще выходить на поле.
«Зенит» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала).
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
3.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Соболев
79′
Составы команд
Балтика
81
Иван Кукушкин
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
69
Ираклий Манелов
15
Тентон Йенне
8
Андрей Мендель
80′
2
Сергей Варатынов
14
Стефан Ковач
58′
26
Иван Беликов
68
Михаил Рядно
46′
70′
23
Мингиян Бевеев
10
Илья Петров
58′
42
Владислав Поспелов
69′
77′
73
Максим Петров
39
Кирилл Степанов
45′
58′
91
Брайан Александр Хиль
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
66
Роман Вега
33
Нино
61
Даниил Кондаков
6
Ваня Дркушич
65′
78
Игорь Дивеев
17
Андрей Мостовой
90′
21
Александр Ерохин
9
Джон Дуран
65′
31
Густаво Мантуан
20
Педро
33′
46′
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
75′
7
Александр Соболев
Статистика
Балтика
Зенит
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
1
3
Угловые
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти