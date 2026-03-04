«Зенит» показал разговор Семака и Соболева после матча с «Балтикой»

28-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте вместо Джона Дурана и забил победный гол спустя пять минут. Во время празднования Соболев показывал пальцами на поле и в сторону скамейки. Позже нападающий подтвердил, что жест означал желание чаще выходить на поле.