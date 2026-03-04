«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев забил впервые с сентября и обратился к скамейке в стиле Дзюбы

«Александр под постоянным давлением. Конечно, и его ожидания, и наши были выше. Мы хотели и хотим, чтобы он забивал больше. Но Саша выказывает большое терпение и желание помочь команде. Возможно, конкуренция с Дураном ему поможет. Саша посмотрит, насколько он будет конкурентоспособен с нападающим европейского уровня. Шансы у Саши будут. А сколько — зависит от него», — признался Семак в интервью «Чемпионату».