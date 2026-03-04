«Саша больше не будет хорошим мальчиком». Соболев забил впервые с сентября и обратился к скамейке в стиле Дзюбы

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил впервые с сентября — отличился в игре с «Балтикой» (1:0) в FONBET Кубке России и эмоционально отпраздновал: повернулся к скамейке, указал на поле и что-то громко крикнул в сторону тренерского штаба. Благодаря единственному мячу сине-бело-голубые вышли в полуфинал Пути регионов, где встретятся с победителем пары «Ростов» — «Динамо» Махачкала.
«Показывал, что я хочу быть на поле»
Александр дожидался выхода на замену больше часа. На 74-й минуте главный тренер петербуржцев Сергей Семак снял с игры Луиса Энрике, переместившегося на позицию центрфорварда после ухода Джона Дурана. Соболев сменил бразильца и отличился уже через пять минут — сначала развил атаку, головой скинув мяч на фланг Даниилу Кондакову, затем вбежал в штрафную вторым темпом, дождался передачи от Андрея Мостового и мощно пробил в нижний левый угол ворот.
Долгожданный гол (в последний раз форвард забивал в сентябре, в концовке матча 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 5:2) 7-й номер решил отпраздновать так, чтобы все запомнили надолго: посмотрел в сторону зенитовской скамейки, что-то крикнул и несколько раз показал пальцами на себя и на поле, как бы демонстрируя — его место здесь, а не в запасе.
Болельщикам сине-бело-голубых это поведение показалось знакомым. В сезоне-2021/22 похожим образом в матче с московским «Динамо» отпраздновал Артем Дзюба — указал на поле и крикнул: «Я здесь должен быть, *****».
Тогда Сергей Семак отреагировал на эпизод спокойно: подчеркнул, что не слышал фразу, а решение о стартовом составе в любом случае принимает главный тренер. Тем не менее игроки продолжили напоминать о себе подобным образом — «жест Дзюбы» повторяли Максим Глушенков после гола махачкалинскому «Динамо» и Андрей Мостовой во встрече против «Рубина». Теперь очередь дошла и до Соболева.
"Чувствовал, что должен выйти и помочь команде. Бывают такие игры, когда не играешь, смотришь на поле и понимаешь, что сейчас должен выйти и забить. Так оно и получилось.
Что показывал? Это эмоциональное празднование. Не буду скрывать, показывал, что я хочу быть на поле. Тут нечего скрывать. Хочу сказать, что Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Теперь так.
Пикировка с болельщиками «Балтики» — это часть имиджа? Да. Саша возвращается. Гол — это подарок маленькому моему. Точнее, уже большому, взрослому старшему сыну. Сережа — это тебе, кабанчик мой! «— приводит слова нападающего пресс-служба “Зенита”.
Конкуренция с Дураном идет на пользу?
В начале февраля в «Зенит» на правах аренды перешел 22-летний Джон Дуран. Сергей Семак подчеркивал: Соболеву в Петербурге приходится непросто, но конкуренция с колумбийцем может помочь.
«Александр под постоянным давлением. Конечно, и его ожидания, и наши были выше. Мы хотели и хотим, чтобы он забивал больше. Но Саша выказывает большое терпение и желание помочь команде. Возможно, конкуренция с Дураном ему поможет. Саша посмотрит, насколько он будет конкурентоспособен с нападающим европейского уровня. Шансы у Саши будут. А сколько — зависит от него», — признался Семак в интервью «Чемпионату».
Дуран пока только набирает форму. В первом тайме с «Балтикой» легионер отметился эффектным ударом через себя в створ, но результативных действий за сине-бело-голубых у него пока нет. А вот у Соболева — первый за долгое время гол. Похоже, конкуренция действительно идет на пользу.
Максим Слекишин