«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

Капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в матче РПЛ 15 марта сообщил, что футболисты команды провели серьезный разговор в раздевалке, так как игроков не устраивают результаты. «Наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас, — заявил Акинфеев в своем Telegram-канале. — В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку».