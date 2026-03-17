Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Спортинг
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.30
П2
5.10
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Вулверхэмптон
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Леванте
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Фиорентина
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

В первой встрече красно-синие победили со счетом 3:1.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 17 марта. /ТАСС/. Ответный матч полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между футболистами «Краснодара» и московского ЦСКА откроет программу матчей недели Фонбет — Кубка России. Встреча пройдет во вторник на «Озон-Арене» и начнется в 19:30 мск.

Первая игра, прошедшая между командами в Москве 4 марта, завершилась победой армейцев со счетом 3:1. В этом матче у гостей был удален защитник Джованни Гонсалес, он пропустит ответную встречу. Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев после игры заявили о проявлении расизма к форварду Джону Кордобе со стороны болельщиков ЦСКА. Как ранее сообщал ТАСС, контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ЦСКА на 1 млн рублей за поведение фанатов.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 17.03.2026, 19:30
Краснодар
-
ЦСКА
-

ЦСКА и «Краснодар» сыграют между собой в пятый раз в этом сезоне. 12 июля подопечные Фабио Челестини победили «Краснодар» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России. В чемпионате страны краснодарская команда дома одержала победу над столичным коллективом со счетом 3:2, игра в Москве завершилась вничью (1:1).

Армейцы крайне неудачно играют в гостях в нынешнем сезоне. В 11 выездных матчах текущего розыгрыша чемпионата страны ЦСКА потерпел 6 поражений. В Краснодаре красно-синие обыгрывали местную команду в последний раз в октябре 2017 года, тогда они взяли верх над соперником со счетом 1:0. При этом московский клуб даже в случае минимального поражения в сегодняшней встрече окажется в финале «пути РПЛ». Однако после серии неудач в чемпионате, из-за которой отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 10 очков, футболисты ЦСКА захотят порадовать болельщиков и вряд ли станут довольствоваться ничьей.

Капитан и вратарь армейцев Игорь Акинфеев после поражения от калининградской «Балтики» (0:1) в матче РПЛ 15 марта сообщил, что футболисты команды провели серьезный разговор в раздевалке, так как игроков не устраивают результаты. «Наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас, — заявил Акинфеев в своем Telegram-канале. — В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами. И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку».

Ранее ЦСКА выиграл группу D, в которой также выступали московский «Локомотив», «Балтика» и тольяттинский «Акрон». В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» армейцы оказались сильнее махачкалинского «Динамо» (0:1, 2:1, 5:4 — по пенальти). «Краснодар» занял первое место в квартете B, где также были московское «Динамо», самарские «Крылья Советов» и «Сочи». В первом этапе плей-офф «пути РПЛ» краснодарцы одолели «Оренбург» (3:1, 4:0). Победитель противостояния между ЦСКА и «Краснодаром» в финале «пути РПЛ» встретится с сильнейшим из пары «Динамо» — «Спартак». Первый матч между московскими командами на «ВТБ-Арене» завершился со счетом 5:2 в пользу бело-голубых. Ответная игра пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене» и начнется в 20:45 мск. Проигравшие в двух парах команды продолжат борьбу за Кубок России во втором этапе полуфиналов «пути регионов».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 18.03.2026, 18:15
Зенит
-
Динамо Мх
-

Другие противостояния

Также на неделе состоятся матчи первого этапа ½ финала «пути регионов». 18 марта петербургский «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» (18:15 мск), на следующий день «Локомотив» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (18:30 мск).

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.

В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять). Суперфинал этого сезона Кубка России пройдет на московском стадионе «Лужники» 24 мая.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше