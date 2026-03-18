Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
0
:
ПСЖ
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
1
:
Реал
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
2
:
Байер
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
5
:
Буде-Глимт
0
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
ЦСКА
0
«Спартак» и «Динамо» проведут ответный матч полуфинала «пути РПЛ» Кубка России

В первой встрече бело-голубые победили со счетом 5:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Ответный матч полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» пройдет в среду на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 мск.

Первая игра, прошедшая между командами в Москве 5 марта, завершилась победой бело-голубых со счетом 5:2. Тем самым «Динамо» обеспечило себе комфортное преимущество в три мяча перед ответной игрой. Победитель противостояния выйдет в финал «пути РПЛ», где встретится с «Краснодаром», который по сумме двух матчей оказался сильнее московского ЦСКА (1:3, 4:0). Проигравшая команда продолжит выступление во втором этапе полуфинала «пути регионов», ее соперником станет либо петербургский «Зенит», либо махачкалинское «Динамо».

Первая игра полуфинала «пути РПЛ» сложилась для «Спартака» неудачно. Бело-голубые по ходу встречи неоднократно пользовались ошибками соперника в обороне. При этом главный тренер красно-белых Хуан Карседо отметил, что ключевым эпизодом стал нереализованный момент из первого тайма при счете 1:1, после чего «Динамо» сумело довести дело до разгрома. Под руководством испанского специалиста «Спартак» пропускал как минимум два мяча в каждой из четырех проведенных игр: в чемпионате страны команда победила «Сочи» (3:2) и тольяттинский «Акрон» (4:3), а также уступила «Зениту» (0:2). Есть основания полагать, что и сегодня матч с участием красно-белых получится результативным. Подопечные Ролана Гусева на весеннем отрезке одержали победы во всех четырех играх: в чемпионате России они одолели самарские «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после первой встречи извинился перед болельщиками за результат, подчеркнув, что в дерби команда не имеет права показывать такую игру. «Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так», — сказал Зобнин.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил в разговоре с журналистами, что целью клуба в оставшейся части текущего сезона является победа в Кубке России, добавив, что успех в игре со «Спартаком» является знаковым. «Важная и знаковая победа, мы помним статистику со “Спартаком”, принципиальный соперник. Мы порадовали болельщиков, их было много. Крупная и важная победа, но мы понимаем, что будет второй матч на “Лукойл-Арене” при большинстве спартаковских болельщиков. Хорошее начало, но будет второй матч», — заявил Пивоваров.

Ранее «Спартак» выиграл группу С, в которой также выступали махачкалинское «Динамо», «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». В ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» красно-белые оказались сильнее московского «Локомотива» (3:1, 3:2). «Динамо» заняло второе место в группе В, уступив «Краснодару» и опередив «Крылья Советов» и «Сочи». В первом этапе плей-офф «пути РПЛ» бело-голубые были сильнее «Зенита» (3:1, 0:1).

Также на неделе состоятся матчи первого этапа ½ финала «пути регионов». В среду петербургский «Зенит» дома сыграет с махачкалинским «Динамо» (18:15 мск). На следующий день «Локомотив» в гостях встретится с «Крыльями Советов» (18:30 мск), победитель этого противостояния сыграет с ЦСКА.

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.

В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба девять трофеев, столько же у «Локомотива». Их ближайшим преследователем является «Зенит» (пять). Суперфинал этого сезона Кубка России пройдет на московском стадионе «Лужники» 24 мая.