«Зенит» прошел дальше в Кубке. Все решил очередной спорный пенальти — его реализовал Дуран

«Зенит» по-прежнему показывает не такую яркую и зрелищную игру, при которой можно заранее записывать ему победу в любом матче. Внезапный провал в Оренбурге до сих пор в памяти, тем не менее команда на днях исправилась перед своими болельщиками, победив «Спартак». После этого можно было выдохнуть и перевести фокус на Кубок.
В гости к петербуржцам приехало махачкалинское «Динамо», которое бодро проводит весенний отрезок. Правда, до «Зенита» у клуба из Дагестана еще не было ни одного соперника топ-уровня. И персонально Вадиму Евсееву, конечно, хотелось себя зарекомендовать. А что может быть лучше, чем победа над вице-чемпионом, да еще и на его поле?
В FONBET Кубке России Сергей Семак традиционно использует ротацию. По сравнению с матчем против «Спартака» тренер сине-бело-голубых произвел десять изменений в стартовом составе — оставил только Вильмара Барриоса. Место первого номера занял Евгений Латышонок, впервые с 2024-го года в официальной игре появился Вячеслав Караваев. В атаке вышли Джон Дуран, Андрей Мостовой и Луис Энрике, а под ними расположился 18-летний Даниил Кондаков — звезда прошлого сезона МФЛ.
Евсеев также прибегнул к ротации, дав отдохнуть многим лидерам. К сожалению, тяжелую травму в игре с «Оренбургом» получил центральный защитник Шумахов. У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Динамовцы вышли на поле в футболках в его поддержку.
Дуран опять забил — с пенальти
«Зенит», как и положено фавориту, довольно быстро завладел территориальным преимуществом. Первый полумомент возник уже в самом начале, когда Мостовой принял на грудь и пробил вторым касанием, находясь вблизи ворот. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
Позднее петербуржцы подобрались еще ближе к голу — на этот раз при помощи стандарта. Кондаков выполнил подачу с углового, Дивеев поборолся и сделал скидку на линию штрафной, а Горшков с разворота не попал в дальний угол.
С каждой минутой гости все сильнее прижимались к своим воротам, а «Зенит» при поддержке Виража, который находился как раз за махачкалинцами, бежал вперед. Еще одну возможность забить упустил Кондаков, когда просто не попал по мячу после слаломного дриблинга Энрике. Сам бразилец выбегал один на один уже в другом эпизоде, но пробил мимо створа.
У динамовцев из моментов можно вспомнить разве что удар Сундукова, когда мяч отлетел к нему после углового, а затем отправился на трибуну. В остальном гости всячески пытались сбить темп и навязывали борьбу.
Скорее всего, первый тайм так и прошел бы без голов — план Евсеева работал. Но все изменил эпизод, который случился прямо перед перерывом: Кондаков с левого края влетел в штрафную и уткнулся в защитников. Казалось бы, эпизод исчерпан. Но главный арбитр Павел Кукуян после подсказки ВАР изучил повтор и назначил пенальти в ворота «Динамо»! По мнению судей, Кагермазов помешал зенитовцу пробить по мячу, поставив ногу у него на пути. Решение, как минимум спорное.
11-метровый без проблем реализовал Дуран. Также хладнокровно, как он сделал это в матче со «Спартаком». Евсеев же рассмеялся, присев на скамейку.
Довели дело до победы
Второй тайм начался по сценарию первого. Петербуржцы вновь забрали мяч, пытались комбинировать и использовать фланги. Больше атаковали через правый край, где активничал Энрике. Он довольно легко раз за разом уходил от опекунов — пробовал навешивать на Дурана или бить сам — но именно с завершением возникали проблемы. Мостовой изредка включался слева. В одном из эпизодов сместился под правую и выстрелил — выглядело опасно.
Евсеев пытался успокоить свою команду, делал корректировки. Но атаки махачкалинцы проводили настолько редко, что положительная динамика не наблюдалась.
Семак, в свою очередь, также произвел замены. Но в данном случае они, скорее, были плановые. Мантуан, Соболев, Джон Джон, Глушенков, Нино — те футболисты, которых уже привыкли видеть в старте.
Тем не менее, ближе к концовке игра успокоилась. «Зенит» перестал создавать моменты, а динамовцам будто не хватило сил. Все, что летело к владениям Латышонка либо перекусывалось, либо спокойно отправлялось прямиком в руки Евгению.
Уже на 90-й минуте счет мог увеличить Соболев, попытавшийся пробить в падении — заблокировал защитник. Возможно, если бы попал, мы бы увидели очередное необычное празднование.
1:0 — минимальная победа «Зенита». Дальше в Кубке петербуржцев ждет встреча с московским «Динамо» или «Спартаком». А о назначенном пенальти, кажется, еще долго будут говорить.
Роман Кольцов