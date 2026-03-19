Быстров возмущен судейством в России: «Происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть!»

Быстров признался, что из-за происходящего ему не хочется смотреть футбол.
Вчера, 18 марта, в пользу «Зенита» был назначен скандальный пенальти в матче FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо». Благодаря голу с пенальти зенитовцы выиграли со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. В последнее время в российском футболе участились судейские скандалы.
«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне — комнате ВАР, что-то находит. По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если “Зенит” не может крупно обыграть махачкалинское “Динамо”?» — сказал Быстров, слова которого приводит «СЭ».
На матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала работала следующая бригада арбитров: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.
