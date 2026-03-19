Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
пенальти
Крылья Советов
2
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
1.35
П2
13.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.44
П2
6.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.49
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Лион
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.35
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
7.00
X
4.22
П2
1.53
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.40
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.62
П2
11.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.36
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.41
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.95
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.06
П2
5.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.65
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.03
П2
6.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.66
П2
2.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.23
П2
8.00

Быстров возмущен судейством в России: «Происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть!»

Бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров возмущен судейством в российском футболе.

Источник: ФК "Зенит"

Быстров признался, что из-за происходящего ему не хочется смотреть футбол.

Вчера, 18 марта, в пользу «Зенита» был назначен скандальный пенальти в матче FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо». Благодаря голу с пенальти зенитовцы выиграли со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. В последнее время в российском футболе участились судейские скандалы.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне — комнате ВАР, что-то находит. По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если “Зенит” не может крупно обыграть махачкалинское “Динамо”?» — сказал Быстров, слова которого приводит «СЭ».

На матче «Зенит» — «Динамо» Махачкала работала следующая бригада арбитров: судья — Павел Кукуян; помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
18.03.2026, 18:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Вадим Евсеев
Голы
Зенит
Джон Дуран
45+8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
28
Нуралы Алип
66
Роман Вега
78
Игорь Дивеев
5
Вильмар Барриос
46′
4
Юрий Горшков
9
Джон Дуран
66′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
90′
33
Нино
61
Даниил Кондаков
80′
10
Максим Глушенков
11
Луис Энрике
80′
14
Джон Джон
15
Вячеслав Караваев
66′
31
Густаво Мантуан
Динамо Мх
33
Никита Карабашев
13
Сослан Кагермазов
37′
43
Ильяс Ахмедов
78
Никита Воронин
19
Кирилл Зинович
51′
7
Хазем Мастури
77
Темиркан Сундуков
46′
24
Андрес Аларкон
5
Джемал Табидзе
46′
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
62′
55
Диа Эддин Мешид
71
Ян Джапо
46′
75
Арсен Шихалиев
11
Миро
71′
25
Гамид Агаларов
Статистика
Зенит
Динамо Мх
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти