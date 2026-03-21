Джику: «Спартак» готов отомстить «Зениту», мы можем победить их даже в гостях

Встреча между командами состоялась на «Лукойл Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Первая игра завершилась победой «бело-голубых» со счётом 5:2.
«Готовы ли мы отомстить “Зениту” в кубковой встрече? Конечно! Я, к сожалению, пропустил прошлый матч, но в первом тайме мы были очень хороши, показали хорошую игру. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, но в Кубке будет другая игра.
Шансы равны, мы должны бороться все 90 минут и отдать все силы на поле. Я думаю, мы можем обыграть их, даже если это будет гостевая игра", — сказал Джику Metaratings.ru в микст-зоне после матча.
«Динамо» вышло в финал Пути РПЛ FONBET Кубка России, где сыграет в двухматчевом противостоянии с «Краснодаром». «Спартак» отправился во второй этап ½ финала Пути регионов и в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом».
Ранее в 21-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Спартак» уступил «Зениту» со счётом 0:2. Оба мяча были забиты с пенальти, отличились нападающие Александр Соболев и Джон Дуран.