Литвинов: у «Спартака» шикарная возможность взять реванш у «Зенита»

ТАСС, 29 марта. У московского «Спартака» есть отличная возможность взять реванш у петербургского «Зенита» за поражение в чемпионате и выйти в финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» выразил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Очень принципиальная игра. Действительно очень ее жду. Понятно, что сейчас я в сборной, потом у нас “Локомотив” — тоже важный матч, возможность приблизиться к командам наверху таблицы. Но с “Зенитом” будет шикарная возможность взять реванш и пройти в кубке дальше», — сказал Литвинов.
Кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге.