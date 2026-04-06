Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
13:30
Удинезе
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.37
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Италия
16:00
Лечче
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.04
X
3.77
П2
1.75
Футбол. Первая лига
17:00
Уфа
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.35
П2
2.32
Футбол. Италия
19:00
Ювентус
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.09
П2
9.00
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.03
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.10
П2
3.20
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.59
П2
2.29
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
5
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Марсель
1
П1
X
П2

«Последний раз в Петербурге нас не уважали». Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом»

«Не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас».

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» на своем поле победил «Локомотив» в 23-м туре РПЛ — 2:1. По ходу матча красно-белые остались в большинстве, а также заработали пенальти, но даже после этого не все в клубе остались довольны судейством.

Танашева оценили положительно

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу хозяев — Евгений Морозов сыграл рукой в своей штрафной. Но спартаковцы требовали удаления — к тому же у защитника уже была желтая карточка. Отметим, что пожелания команды Хуана Карседо были безосновательны — как объяснил судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров, причин показать красную Евгению на тот момент не было: «Ни о каком лишении явной возможности забить гол не могло быть и речи — за Морозовым в воротах находился Антон Митрюшкин, они не были пустыми».

Но они появились уже на 72-й минуте, когда игрок «Локомотива» в центре поля не по правилам остановил Манфреда Угальде. За неосторожный фол защитник получил вторую желтую. При этом представители «Спартака» вновь оказались разочарованы: посчитали, что Танашев преждевременным свистком сорвал перспективную атаку.

Впрочем, после победы, добытой благодаря голу Пабло Солари на 83-й минуте, красно-белые не стали сильно ругать арбитра. Капитан Роман Зобнин и вовсе похвалил Танашева.

«Судейство? Абсолютно спокойно отношусь. Людям свойственно ошибаться. Он нормальный рефери, всегда ответит на вопросы. Ничего страшного», — сказал хавбек после матча.

В «Локомотиве» тоже не стали предъявлять претензии из-за эпизода с Морозовым. Больше досталось самому защитнику.

«Хотели ли заменить Евгения? Важно понимать, какая позиция у игрока. Выходить на место центрального защитника в таком матче тяжело. Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку», — подчеркнул на пресс-конференции главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.

«Я прошу, чтобы “Спартак” уважали»

Впрочем, глобально у красно-белых остаются вопросы — тем более накануне выездного кубкового матча с «Зенитом». Так, главный тренер команды Карседо выразил надежду, что судейство в Санкт-Петербурге будет честным.

«Мы уважаем арбитров и будем сконцентрированы прежде всего на игре. Постараемся выступить так, чтобы арбитрам было комфортно судить. Да, были моменты в прошлом матче, которыми мы были недовольны. Надеемся, что в предстоящей игре судейство будет честным», — заявил Карседо на пресс-конференции.

Гораздо жестче выступил спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао. Он раскритиковал Танашева и потребовал уважения в будущих встречах.

«Я надеюсь, что, когда мы будем играть с “Зенитом”, судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы “Спартак” уважали», — отметил Кахигао.

Это не первое яркое высказывание спортивного директора этой весной. После матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) 14 марта испанец сообщил, что игру испортил арбитр Сергей Карасев, назначивший два пенальти в пользу петербуржцев. Оба были реализованы.

"В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.

Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идет на пользу нашим соперникам, это должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными", — заявил Кахигао изданию Metaratings.

Услышат ли судьи Франсиса, узнаем уже совсем скоро. «Зенит» и «Спартак» сыграют в ½ финале Пути регионов FONBET Кубка России 8 апреля.

Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.75
П2
4.40