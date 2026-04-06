«Последний раз в Петербурге нас не уважали». Кахигао обратился к судьям перед матчем с «Зенитом»

«Спартак» на своем поле победил «Локомотив» в 23-м туре РПЛ — 2:1. По ходу матча красно-белые остались в большинстве, а также заработали пенальти, но даже после этого не все в клубе остались довольны судейством.
Танашева оценили положительно
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым. На 66-й минуте судья назначил пенальти в пользу хозяев — Евгений Морозов сыграл рукой в своей штрафной. Но спартаковцы требовали удаления — к тому же у защитника уже была желтая карточка. Отметим, что пожелания команды Хуана Карседо были безосновательны — как объяснил судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров, причин показать красную Евгению на тот момент не было: «Ни о каком лишении явной возможности забить гол не могло быть и речи — за Морозовым в воротах находился Антон Митрюшкин, они не были пустыми».
Но они появились уже на 72-й минуте, когда игрок «Локомотива» в центре поля не по правилам остановил Манфреда Угальде. За неосторожный фол защитник получил вторую желтую. При этом представители «Спартака» вновь оказались разочарованы: посчитали, что Танашев преждевременным свистком сорвал перспективную атаку.
Впрочем, после победы, добытой благодаря голу Пабло Солари на 83-й минуте, красно-белые не стали сильно ругать арбитра. Капитан Роман Зобнин и вовсе похвалил Танашева.
«Судейство? Абсолютно спокойно отношусь. Людям свойственно ошибаться. Он нормальный рефери, всегда ответит на вопросы. Ничего страшного», — сказал хавбек после матча.
В «Локомотиве» тоже не стали предъявлять претензии из-за эпизода с Морозовым. Больше досталось самому защитнику.
«Хотели ли заменить Евгения? Важно понимать, какая позиция у игрока. Выходить на место центрального защитника в таком матче тяжело. Надеялись, что Морозов сыграет аккуратно, но он допустил ошибку», — подчеркнул на пресс-конференции главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.
«Я прошу, чтобы “Спартак” уважали»
Впрочем, глобально у красно-белых остаются вопросы — тем более накануне выездного кубкового матча с «Зенитом». Так, главный тренер команды Карседо выразил надежду, что судейство в Санкт-Петербурге будет честным.
«Мы уважаем арбитров и будем сконцентрированы прежде всего на игре. Постараемся выступить так, чтобы арбитрам было комфортно судить. Да, были моменты в прошлом матче, которыми мы были недовольны. Надеемся, что в предстоящей игре судейство будет честным», — заявил Карседо на пресс-конференции.
Гораздо жестче выступил спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао. Он раскритиковал Танашева и потребовал уважения в будущих встречах.
«Я надеюсь, что, когда мы будем играть с “Зенитом”, судьи будут уважать нас. Последний раз, когда мы играли в Петербурге, нас не уважали. Я не вижу ни одной причины, почему арбитры должны быть против нас. Я прошу, чтобы “Спартак” уважали», — отметил Кахигао.
Это не первое яркое высказывание спортивного директора этой весной. После матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2) 14 марта испанец сообщил, что игру испортил арбитр Сергей Карасев, назначивший два пенальти в пользу петербуржцев. Оба были реализованы.
"В первом тайме мы очень хорошо играли и доминировали. Честно говоря, исход игры был решен судьей и его решениями. Не понимаю интерпретации судьи. В футболе хочется, чтобы судьи одинаково интерпретировали моменты для обеих команд и ошибались также в обе стороны. Но когда мы видим тенденцию, что судьи ошибаются и не видят фолов против нас, нам непонятно.
Мы не просим, чтобы судьи ошибались в нашу пользу, но если это идет на пользу нашим соперникам, это должно идти на пользу нам тоже. На мой взгляд, интерпретации эпизодов со стороны арбитра были ужасными", — заявил Кахигао изданию Metaratings.
Услышат ли судьи Франсиса, узнаем уже совсем скоро. «Зенит» и «Спартак» сыграют в ½ финале Пути регионов FONBET Кубка России 8 апреля.