Мостовой: «Спартаку» психологически и эмоционально будет проще ехать в Петербург

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой высказался о предстоящем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Победа над “Локомотивом” вдвойне важна для “Спартака” с точки зрения предстоящего матча с “Зенитом”. Они выиграли в тяжёлом матче, поэтому психологически и эмоционально ехать в Петербург будет проще.
За три дня москвичи восстановят силы. Но игра для «Зенита» будет непростая, им тяжело обыгрывать соперников в последних матчах. Кроме того, у них впереди игра с «Краснодаром», которая более важна", — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Встреча между командами состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 20:45 по московскому времени.