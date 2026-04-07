Игрой «Крылья Советов» — ЦСКА стартует решающая стадия Кубка России

«Динамо» заняло второе место в группе B, которую выиграл «Краснодар», в ней также выступали «Крылья Советов» и «Сочи». В плей-офф «пути РПЛ» бело-голубые прошли «Зенит» (3:1, 0:1) и «Спартак» (5:2, 0:1). «Краснодар» оказался сильнее «Оренбурга» (3:1, 4:0) и ЦСКА (1:3, 4:0). Ответный матч финала между командами пройдет 5—7 мая . В случае победы «Динамо» может выйти в суперфинал Кубка России впервые с 2022 года, тогда бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2). «Краснодар» в последний раз это делал в 2023 году, тогда «быки» уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — по пенальти). «Динамо» единственный и в последний раз выиграло Кубок России в 1995 году, на счету «Краснодара» нет побед в турнире.