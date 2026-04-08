«Спартак» прервал 14-летнюю серию поражений в гостях у «Зенита»

В основное время команды не смогли выявить победителя (0:0), а в серии пенальти точнее оказались футболисты московского клуба — 7:6.

Источник: Соцсети

Московский «Спартак» обыграл петербургский «Зенит» в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в основное время завершилась со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались футболисты московского клуба (7:6).

На 44-й минуте полузащитник «Спартака» аргентинец Эсекьель Барко не смог реализовать пенальти.

«Зенит» и «Спартак» встретились во второй раз в сезоне. Первая игра прошла 14 марта в 21-м туре РПЛ, и тогда петербуржцы одержали победу со счетом 2:0.

«Спартак» смог прервать свою 14-летнюю серию поражений на поле «Зенита». До сегодняшнего дня последняя гостевая победа была одержана 6 мая 2012 года (3:2).

Теперь московский клуб отправится в финал «Пути регионов», где сыграет с действующим обладателем Кубка — ЦСКА.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти