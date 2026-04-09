Фанаты «Зенита» забросали игроков «Спартака» бутылками после серии пенальти. Угальде прилетело по голове

Фанаты «Зенита» после серии пенальти забросали игроков «Спартака» бутылками. Нападающему красно-белых Манфреду Угальде прилетело бутылкой по голове. После этого соперники устроили легкую потасовку на поле. Об этом сообщает издание «РБ Спорт», в соцсетях которого было опубликовано соответствующее видео.