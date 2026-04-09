Игра Дурана — насмешка над «Зенитом»

50-я минута финала Фонбет Кубка России, «Зенит» со «Спартаком» в Пути регионов: центральный защитник Нуралы Алип перехватил мяч в центре поля, стартовал одновременно с Джоном Дураном, разогнал атаку и первым ворвался в штрафную. Центральный нападающий бежал налегке.
Через несколько секунд: Дуран вальяжно ждал развития атаки, не прочел рывок Андрея Мостового за спину, дал себя вытолкнуть и бежал в сторону от ворот.
Дуран даже не пытался впечатлить Сергея Семака в важной кубковой игре перед ключевым матчем с «Краснодаром» на выходных.
Он проигрывал борьбу центральным защитникам, почти не предлагал себя за штрафной, пропадал из нее во время фланговых атак, невовлеченно ждал мяч, позволял себя продавливать. Хуан Карседо играл против «Зенита» ложными девятками, Сергей Семак — с ложным нападающим.
Игра Дурана — это насмешка. За несколько месяцев в России Джон серьезно напрягся только ради двух пенальти и удара ножницами против «Балтики» в Кубке. По нескольким приемам мяча видно, что Дуран — все-таки футболист, его класс не оспорить. В основном Дуран нелепо проигрывал борьбу защитникам и отстраненно наблюдал. Он выиграл в России всего 40% единоборств на чужой половине — и это при том, что редко их инициирует.
Нападающий — вне игры и редко приносит пользу, когда все-таки вовлекается. Он почти бесполезен при игре между линиями, не давал опций для рывков за спину, редко встречался с мячом в штрафной.
Да, «Зенит» в этом сезоне слабо снабжал нападающих моментами. Часто играл в ватокат. Из-за этого форварды давно не в форме: уже ушедшие Лусиано Гонду и Матео Кассьерра потерялись, Александр Соболев ужасно выглядел осенью и на зимних сборах. У них мало моментов и голов.
Но разница между Соболевым и Дураном огромна. Александр понял, что достиг дна в «Зените». Это статусный нападающий, игравший на Евро-2020 и забивавший в еврокубках. Он классно играет головой, хорошо пасует — уступал по результативности только Артему Дзюбе. Но в «Зените» вызывал насмешки, даже когда старался.
После его промаха на Зимнем кубке с «Краснодаром» никто не верил, что Соболев перезапустится. Однако, когда в аренду приехал Дуран, Александр собрался — и впервые с 2022-го забил в четырех турах подряд. Вдобавок он заработал пенальти против «Оренбурга» и забил «Балтике» в Кубке. Это достойно уважения, даже если вам не нравится Соболев — он хотя бы пашет.
Дуран тоже погряз в негативе. Оказался не нужен «Аль-Насру», проиграл конкуренцию в «Фенербахче», не понадобился крепким европейским клубам. Он приехал в «Зенит», чтобы побороться за поездку на чемпионат мира — и, возможно, соперничать с Джоном Кордобой. «Зенит» преподносил, что это выгодно: заиграет — супер, не получится — аренда кончится. По сути, Семаку привезли статусного нападающего на три месяца, такой обязан помочь — нет времени на долгую адаптацию.
За два месяца Дуран умудрился погулять в Барселоне, вылететь из состава из-за плохой формы, не попасть в заявку на «Крылья», где «Зенит» играл полурезервом. Он заслуженно проиграл конкуренцию Соболеву, совсем недавно терявшему доверие Семака.
Вероятно, Дуран ждал, что легко порвет РПЛ. Словно приехал в провинцию, где все будут расступаться. Впечатление, что Дурану категорически лень передвигаться. Он не хочет доказать, что вообще-то зажигал в АПЛ. Столкнулся с неприятием — и понял, что «Зенит» нужно перетерпеть.
Дуран дождется лета, чтобы съехать в новую лигу, где у него точно-точно получится стать лучшим. Но теперь не факт: деградацию сложно остановить.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти