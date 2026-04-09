Игра Дурана — насмешка над «Зенитом»

Игра Дурана — это насмешка. За несколько месяцев в России Джон серьезно напрягся только ради двух пенальти и удара ножницами против «Балтики» в Кубке. По нескольким приемам мяча видно, что Дуран — все-таки футболист, его класс не оспорить. В основном Дуран нелепо проигрывал борьбу защитникам и отстраненно наблюдал. Он выиграл в России всего 40% единоборств на чужой половине — и это при том, что редко их инициирует.