Быстров — об игре «Зенита»: «Не интересно смотреть, как по полю ходят пешком Дуран и ему подобные»

«Я был недоволен тем, что наблюдал на футбольном поле. После невзрачного матча с “Крыльями” говорили о подготовке к Кубку. Сейчас после поражения в Кубке будут говорить о подготовке к “Краснодару”. А если не победят в воскресенье? Скажут, что футболисты готовятся к отпуску?



Игра “Зенита” — это катание мяча поперек. Может быть, это всех устраивает. Карпина устраивает матч с Мали, а Семака, может, устраивает такая игра “Зенита”. Мне не интересно смотреть, как по полю ходят пешком Джон Дуран и ему подобные. Я лучше бы наблюдал за игрой Кондакова и других воспитанников. Наверное, нужны 3D-очки, чтобы ускорять игру команды сейчас», — сказал Быстров «СЭ».