«Когда Ву только поставил мяч, мне позвонил отец. И я понял: все, победа!» Титов о матче «Зенит» — «Спартак»

— Ну… В таких матчах так исполнять пенальти — пижонство. Я так сразу и сказал: пижон. Мы же видели, как в послематчевой серии реализовал свою попытку тот же Соболев. Он понимал, что его уже изучили, и просто-напросто пробил на силу. Так в советское время поступал Игорь Беланов. А в российский период — Сергей Игнашевич. Шансов не было ни у кого! Так что, если у тебя есть какие-то сомнения, лучше разбежаться и, что называется, порвать сетку ударом. Понятно, что Барко заслужил определенную порцию критики за этот эпизод. Однако мне бы хотелось отметить тренерский штаб, который и аргентинца снял с игры перед серией пенальти, и выпустил вместо Максименко Помазуна. Илья в итоге отбил два удара с точки. Сработало.