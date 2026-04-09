«Когда Ву только поставил мяч, мне позвонил отец. И я понял: все, победа!» Титов о матче «Зенит» — «Спартак»

— Кто показал более содержательный футбол в основное время? — первый вопрос Титову.
— Абсолютно равная игра. Мне понравился организованный, дисциплинированный «Спартак». Красно-белые не испугались «Зенита». Хотя неудачная статистика гостевых встреч с питерцами давила на спартаковцев. Но ничего. Команда Карседо выдержала натиск соперника. Да и сама имела моменты. Хотя и у хозяев тоже были шансы открыть счет. Правда, не так много, как это обычно бывает в их домашних встречах.
Отмечу Сашу Максименко, который сыграл на ноль. Вытащил непростой мяч после удара молодого Кондакова. Наш вратарь читал игру, был эффективен на перехватах, предотвращал прострелы. От него исходила уверенность.
Ну и, забегая вперед, конечно, хочется похвалить другого голкипера — Илью Помазуна. С его отцом я был знаком. Когда играл в дубле красно-белых, он выступал в основе. Мне очень приятно, что в нашем клубе продолжаются такие традиции. Помазун сделал результат и ответил всем тем скептикам, которые не понимали, зачем его приобретали. Вот вам пожалуйста. Благодаря Илье команда впервые за 32 года выиграла серию пенальти (в матчах на вылет. — Прим. «СЭ»)! Так что вратарская линия в этой встрече была действительно хороша! Ребята дополнили друг друга.
— Допускали, что против «Зенита» Карседо, как и в матче чемпионата, выйдет без номинальных нападающих, оставив в запасе и Угальде, и Ливая Гарсию?
— Не буду скрывать, когда увидел наш стартовый состав, определенные вопросы у меня возникли. В принципе в первом тайме остроты «Спартаку» как раз и не хватало, у гостей почти не было моментов. В перерыве думал, что же будет дальше? Но мы увидели, что во втором тайме красно-белые прибавили впереди. Мне показалось, что роль центрфорварда вчера, как правило, выполнял Барко. Потому что при прессинге он первым накрывал защитников и вратаря «Зенита». Так что в целом задумка Карседо мне понятна, но с некоторыми оговорками.
— Какими?
— Получилось, что в росте «Спартак» вчера уступал «Зениту». На стандартах это сказывалось. Вверху питерцы имели преимущество. В концовке основного времени мне было немного тревожно.
— Зачем Барко так решил исполнить пенальти? Что это вообще было?
— Ну… В таких матчах так исполнять пенальти — пижонство. Я так сразу и сказал: пижон. Мы же видели, как в послематчевой серии реализовал свою попытку тот же Соболев. Он понимал, что его уже изучили, и просто-напросто пробил на силу. Так в советское время поступал Игорь Беланов. А в российский период — Сергей Игнашевич. Шансов не было ни у кого! Так что, если у тебя есть какие-то сомнения, лучше разбежаться и, что называется, порвать сетку ударом. Понятно, что Барко заслужил определенную порцию критики за этот эпизод. Однако мне бы хотелось отметить тренерский штаб, который и аргентинца снял с игры перед серией пенальти, и выпустил вместо Максименко Помазуна. Илья в итоге отбил два удара с точки. Сработало.
— Лучший полевой игрок «Спартака» в этом матче?
— Отметил бы всю команду. Общий успех. Все бились, терпели, высоко прессинговали. По ходу матча у меня сложилось ощущение, что москвичи как минимум не проиграют в основное время. Признаюсь: такого «Спартака» не видел давно. Заряженного, сплоченного! Центральные защитники сыграли великолепно. Очень солидно действовал Зобнин. Роман убегал за своим оппонентом к центру поля, где-то фолил по делу, но не давал зенитовцу развернуться. Не могу сказать, что кто-то у нас выпадал. Была настоящая команда.
— Тогда вопрос про «Зенит». Не показалось, что команда Семака почти час играла вдесятером? Имею в виду Дурана.
— Если честно, у меня вчера была полная концентрация на «Спартаке». Поэтому сложно сейчас оценивать отдельных игроков соперника. А вот красно-белые, конечно, нас, болельщиков, ветеранов, не подвели.
— Когда шла серия пенальти, у вас были какие-то предчувствия: этот точно забьет, а этот вратаря не переиграет?
— Конечно. Мне не понравилось, как подошел к точке Угальде. Очень быстро начал ставить мяч, засуетился. Не справился, видимо, с ответственностью, с давлением зенитовских болельщиков. Не хочу называть себя Нострадамусом, но действительно не сильно верилось в то, что Манфред забьет…
— Какой из прогнозов еще сбылся?
— Удивило, что первым у нас пошел пробивать Джику. Комментаторы еще сказали, что он раньше не исполнял 11-метровые. Центральный защитник без должного опыта первым идет к точке… Это редкость. И я сразу вспомнил 2002 год. Перед чемпионатом мира мы участвовали в турнире. Играли с Белоруссией, Югославией и одним японским клубом. И вот югославам мы уступили в серии пенальти — 5:6. У нас не забил Юра Ковтун. И потом, на разборе, Олег Иванович (Романцев. — Прим. «СЭ») его немного пожурил: «Кто тебе сказал, что ты должен бить пенальти?» Юра исполнил неудачно. Не потому, что он плохой футбоист, нет, конечно! А просто защитники редко тренируют такие вещи. Исключение — наверное, Серега Игнашевич, о котором сказал выше.
Потому и по Джику у меня сразу возникли некоторые сомнения. Но слава богу, все сложилось как надо.
— Решающий пенальти забил еще один центральный защитник — Ву.
— Вот в нем, признаюсь, не сомневался. Такая уверенность от него исходила. Просто мегауверенность! Но самое любопытное даже не это (улыбается).
— А что?
— Я смотрел матч по интернету. И у меня трансляция шла немного медленнее, чем у других, отставала. И вот когда Ву поставил мяч и только собирался пробить, мне позвонил отец и посыпались сообщения от друзей, знакомых. И тут я понял: все, это победа, забил! В эту секунду я был уверен на 200 процентов, что «Спартак» выиграл, хотя еще не видел мяч в сетке ворот Латышонка (смеется).
— И как «Спартак» теперь должен сформулировать задачу на концовку сезона? Бронза в чемпионате и победа в Кубке?
— Да, именно так. Понятно, что попасть в топ-2 будет сложно. «Краснодар» и «Зенит» от всех убежали. А вот занять третье место — вполне реально! Почему нет? Отставание от «Локомотива» всего три очка. Решаемо! Формула Кубка России позволяет тебе опуститься в нижнюю сетку, но там победить, подняться в суперфинал и взять трофей. Не забывайте, что решающий матч пройдет в Москве, в Лужниках. И не важно, кто нам будет противостоять — «Краснодар» или «Динамо». В любом случае, на 75 процентов арена будет заполнена болельщиками «Спартака»!
— Можно ли уже сейчас сказать, что Карседо преобразил «Спартак»?
— Я бы все-таки пока не спешил с такими оценками. Станковича тоже некоторые специалисты и болельщики хвалили после первых матчей. Были и другие тренеры, которые хорошо начинали в «Спартаке», но…
Все показывает длинная дистанция. Впереди у красно-белых «Краснодар» в чемпионате, ЦСКА в финале Пути регионов Кубка и, дай бог, суперфинал Кубка России. Вот после этих встреч и сделаем выводы.
Хотя понятно, что определяющим для Карседо станет следующий сезон. Вот там мы уже увидим тот «Спартак», который он, надеюсь построит. Думаю, летом еще и новички появятся.
Пока же заметно, что команда прибавляет от матча к матчу. Победы над «Локомотивом», «Зенитом» вселяют в нас уверенность. Надеюсь, красно-белые смогут на регулярной основе успешно проводить большие матчи. И очень хочется. чтобы нас наконец-то допустили до еврокубков. Потому что именно выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы выявляют реальный уровень команды.
Виталий Айрапетов