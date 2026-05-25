Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Удинезе
0
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Манчестер Юнайтед
3
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Арсенал
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Брентфорд
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Челси
1
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Лидс
0
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Спартак
1
:
Краснодар
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Сассуоло
0
«Спартак» после победы в Кубке России: «Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»

«Спартак» после победы в суперфинале Кубка России опубликовал в своем Telegram-канале статистику побед команды в советских и российских турнирах.

Источник: РИА "Новости"

«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Спартак» 15 раз был обладателем Кубка СССР/Кубка России и 22 раза выигрывал чемпионат СССР/чемпионат России.

Красно-белые в суперфинале FONBET Кубка России 24 мая победили «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

В РПЛ в сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место — у команды 52 очка после 30 матчей.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, Суперфинал
24.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лужники
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Голы
Спартак
Пабло Солари
37′
Краснодар
Дуглас Аугусту
57′
Составы команд
Спартак
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Статистика
Спартак
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
2
5
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти