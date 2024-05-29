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03:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Тюмени» рассказал о враждебном отношении к русским во время игры в Казахстане

Нападающий «Тюмени» Иван Маркелов рассказал, что во время игры за казахстанский «Актобе» столкнулся с враждебным отношением к русским со стороны местных футболистов.

Тюмень
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Источник: РИА "Новости"

— Как вас занесло в Казахстан?

— Я поехал с женой на юг. Изначально я поехал в «Актобе», где тренировал Владимир Маминов. Там была нехорошая коалиция, которая была и против главного тренера, и наших игроков, — Юрий Лебедев, Павел Голышев, Эдик Суханов. Мы всегда с ребятами были вместе и постоянно чувствовали, что казахи были против русских ребят. Атмосфера была враждебной, — приводит слова Маркелова Metaratings.

Маркелов в текущем сезоне сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 тыс. Контракт игрока с тюменской командой истекает 30 июня. Помимо «Тюмени», Маркелов выступал за «Оренбург», «Тамбов», «Анжи», московское «Динамо».

По итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги «Тюмень» финишировала на девятом месте, набрав 48 очков.

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