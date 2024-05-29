Игрок «Тюмени» рассказал о враждебном отношении к русским во время игры в Казахстане

— Я поехал с женой на юг. Изначально я поехал в «Актобе», где тренировал Владимир Маминов. Там была нехорошая коалиция, которая была и против главного тренера, и наших игроков, — Юрий Лебедев, Павел Голышев, Эдик Суханов. Мы всегда с ребятами были вместе и постоянно чувствовали, что казахи были против русских ребят. Атмосфера была враждебной, — приводит слова Маркелова Metaratings.