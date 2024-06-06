Стадион тульского «Арсенала» летом оборудуют системой идентификации болельщиков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Домашний стадион тульского футбольного клуба «Арсенал» до конца лета должны оборудовать системой идентификации болельщиков. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

«Арсенал», уступив «Пари НН» в стыковых матчах в борьбе за место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), следующий сезон вновь проведет в Мелбет — Первой лиге, где карта болельщика не требуется, однако глава региона отметил, что выданная Российским футбольным союзом (РФС) лицензия обязует клуб выполнить требования по установке системы уже этим летом.

«Что касается стадиона, то мы начинаем с требований безопасности. Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься», — сказал Миляев.

Домашний стадион «Арсенала» носит имя клуба, он был открыт в 1959 году, последняя реконструкция на нем прошла в 2014 году. Сейчас он вмещает 20 тыс. человек.