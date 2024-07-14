«Торпедо» разгромило «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» обыграл «Тюмень» в матчах Первой лиги | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на подмосковном стадионе «Арена Химки». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Автозаводцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче был забит на 21-й минуте. Отличился нападающий «Торпедо» Руслан Червяков. На 49-й минуте хорватский полузащитник Марио Чурич удвоил преимущество москвичей. На 82-й минуте Игорь Горбунов забил третий мяч, а спустя три минуты отличился Виталий Шитов.