«Торпедо» гарантировало себе выход в РПЛ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов в заключительном туре Первой лиги и гарантировал себе прямой выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) со второго места.