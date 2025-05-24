«Торпедо» гарантировало себе выход в РПЛ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» сыграл вничью с КАМАЗом из Набережных Челнов в заключительном туре Первой лиги и гарантировал себе прямой выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) со второго места.
Встреча 34-го тура, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 1:1. В составе «Торпедо» отличился Александр Юшин (11-я минута), у гостей гол забил Артем Суханов (57). На 51-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник КАМАЗа Илья Жигулев.
По итогам чемпионата «Торпедо» набрало 65 очков и заняло итоговое второе место. Клуб напрямую вышел в РПЛ. Досрочным победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика».