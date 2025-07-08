Кирилл Волженкин: Наши возможности позволяют решать задачу возвращения в РПЛ

— Мне кажется, что прогнозировать такие вещи крайне сложно. В начале прошлого сезона никто не мог сказать, что он так закончится и что с «Химками» произойдет такая ситуация. Конечно, для нас это очень серьезный вопрос. Мы недосчитались серьезных денег и усилили конкурента, отдав ему своего лучшего футболиста. Думаю, не скажу ничего нового, если замечу, что наш клуб больше всех пострадал от ситуации с «Химками». Мы потеряли ведущего футболиста, ничего за это не получили взамен — не можем даже приобрести в свой состав на те деньги, которые предполагалось получить за Веру. Как избежать в будущем такой ситуации? Повторюсь, прогнозировать ее крайне сложно. Но на общих собраниях РПЛ и ФНЛ мы обсуждали различные варианты. Надеюсь, в будущем придем к какому-то оптимальному решению.