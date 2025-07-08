Кирилл Волженкин: Наши возможности позволяют решать задачу возвращения в РПЛ

По итогам прошлого сезона футбольный клуб «Оренбург» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). Сейчас он готовится к розыгрышу в первой лиге, но больше месяца идут разговоры о его возможном сохранении в элите. Сначала этому поспособствовало снятие с соревнований из-за финансовых проблем «Химок». Долгое время Российский футбольный союз (РФС) принимал решение о том, кто заменит РПЛ подмосковный клуб, финишировавший 12-м. В итоге его заменили на «Пари Нижний Новгород», занявший 13-е место и проигравший переходные матчи «Сочи» (2:1; 1:3).
Снова шансы на сохранение «Оренбурга» в элите появились после задержания правоохранительными органами учредителя вышедшего в РПЛ по итогам прошлого сезона московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке оказать воздействие на судью ряда матчей команды минувшей весной. Руководство российского футбола не исключает снятия «Торпедо» с турнира Премьер-лиги. Если отстранение произойдет до начала сезона (18 июля), то автозаводцев может заменить «Оренбург».
В интервью «Известиям» генеральный директор клуба Кирилл Волженкин высказался о ситуации с возможным досрочным возвращением в РПЛ, поделился мнением о ситуации с долгом «Химок» перед «Оренбургом» по прошлогоднему трансферу полузащитника Лукаса Веры и причинах сохранения Владимира Слишковича на посту главного тренера команды.
— Бюджет клуба сильно поменялся после вылета из РПЛ?
— Называть цифры не хотелось бы, но наши возможности позволяют решать задачу возвращения в РПЛ, что мы хотим сделать уже по итогам предстоящего сезона. У нас всё стабильно. Никаких проблем с финансами нет.
— Еще держите в уме вариант возвращения в РПЛ нынешним летом, если до старта сезона снимут с соревнования «Торпедо» из-за скандала с его руководителями?
— Мы живем сегодняшним днем. Как будет, так будет. Сейчас готовимся к сезону в первой лиге, команда тренируется. А что будет дальше, покажет время.
— Но держите ситуацию с возможным попаданием в РПЛ этим летом, просчитываете на этот случай бюджет и селекцию?
— Поскольку мы и так собираемся вернуться в Премьер-лигу через год, то и команду собираем с прицелом на это. Поэтому готовы к любому развитию событий. И держим в голове разные варианты, с учетом того что сейчас происходит. Но, повторюсь, всё, о чем вы говорите касательно «Торпедо», пока только домыслы. Мы живём сегодняшним днем и готовимся к сезону в первой лиге. Просто клуб в любом случае максимально серьезно готовится к нему, поэтому в случае каких-то изменений мы сможем адаптироваться, у нас не будет больших проблем с конкурентоспособностью. Независимо от того, где мы будем играть. Но пока играем в ФНЛ.
— Прошлым летом, еще до вашего прихода в клуб, «Оренбург» продал «Химкам» Лукаса Веру, в итоге из-за финансовых проблем подмосковного клуба так и не получил за игрока деньги, но усилил конкурента, что, возможно, привело к вылету. Как пресекать такие истории?
— Мне кажется, что прогнозировать такие вещи крайне сложно. В начале прошлого сезона никто не мог сказать, что он так закончится и что с «Химками» произойдет такая ситуация. Конечно, для нас это очень серьезный вопрос. Мы недосчитались серьезных денег и усилили конкурента, отдав ему своего лучшего футболиста. Думаю, не скажу ничего нового, если замечу, что наш клуб больше всех пострадал от ситуации с «Химками». Мы потеряли ведущего футболиста, ничего за это не получили взамен — не можем даже приобрести в свой состав на те деньги, которые предполагалось получить за Веру. Как избежать в будущем такой ситуации? Повторюсь, прогнозировать ее крайне сложно. Но на общих собраниях РПЛ и ФНЛ мы обсуждали различные варианты. Надеюсь, в будущем придем к какому-то оптимальному решению.
— Когда «Химки» должны были расплатиться за Веру?
— В течение прошедшего сезона несколькими частями должны были погасить эту сумму.
— Если бы они эти транши выплачивали в срок, вы могли зимой усилиться кем-то, кто мог сделать нужную разницу в борьбе за выживание?
— Рассуждения в сослагательном наклонении. Но сумма серьезная. И это деньги, на которые можно было пригласить большее количество игроков.
— «Химки» начинают процедуру банкротства. Сохраняете надежду хотя бы часть денег от трансфера Веры получить?
— Конечно, нам бы не хотелось просто так потерять эти деньги. Поэтому используем все возможные пути их возвращения. Изучаем все варианты.
— Нынешний главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович был назначен еще при прошлом руководстве. Почему не стали его менять ни в зимнюю паузу в РПЛ, ни в межсезонье после вылета?
— Посчитали, что это сейчас будет наиболее эффективный для нас путь. Мы поговорили с главным тренером и пришли к выводу, что у нас одинаковые взгляды на развитие команды. Поэтому вместе продолжаем работу.
Алексей Фомин