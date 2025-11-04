Губернатор Гусев отметил первую за 40 лет победу «Факела» над «Торпедо»

«Факел» продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским «Торпедо». Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве", — написал Гусев.