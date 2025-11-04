Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.30
П2
5.21
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
9.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.02
П2
3.01
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.05
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.64
П2
2.73
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.00
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.87
П2
7.46
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Губернатор Гусев отметил первую за 40 лет победу «Факела» над «Торпедо»

С 1985 года «Торпедо» в официальных очных играх одержало 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью.

Источник: ФК "Факел"

ВОРОНЕЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Воронежский «Факел» переписал футбольную историю, одержав первую за 40 лет победу над московским «Торпедо». Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Встреча 17-го тура Лиги Пари (Первой лиги) завершилась победой воронежской команды со счетом 2:0. «Факел» обыграл «Торпедо» в официальных матчах впервые с 22 сентября 1985 года, когда воронежцы победили черно-белых во встрече чемпионата СССР со счетом 1:0. После этого «Торпедо» в официальных очных играх одержало 15 побед, 8 раз команды сыграли вничью.

«Факел» продолжает переписывать футбольную историю: одержана первая за 40 лет победа над московским «Торпедо». Особенно приятно, что это произошло при практически полном доминировании на поле. Наша команда много комбинировала и заставляла соперника ошибаться. Неудивительно, что столичный клуб завершал матч в меньшинстве", — написал Гусев.

«Факел» вышел на первое место турнирной таблицы Первой лиги, на счету команды 36 очков. «Торпедо» идет на предпоследнем, 17-м месте с 14 очками после 17 встреч.