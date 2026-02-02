Урванцев перешел из «Челябинска» в «Нижний Новгород»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболист Матвей Урванцев перешел из выступающего в Первой лиге «Челябинска» в «Нижний Новгород», сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
За уральский клуб в Первой лиге и Кубке России 21-летний нападающий провел 22 матча, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.
Урванцев начинал карьеру в Челябинске, а также прошел через Академию футбола имени Юрия Коноплева, Академию московского «Спартака», «Мастер-Сатурн» и «Чертаново». Форвард провел во Второй лиге 43 матча, на его счету 13 мячей и 13 результативных передач.