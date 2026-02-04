Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.53
П2
3.47
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Глушаков заявил о готовности возглавить клуб ФНЛ: «Открыт для разговоров и предложений»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о тренерстве.

Источник: РИА "Новости"

— Федор Смолов недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы не хотите получить UEFA Pro?

— У меня уже как 6 лет есть лицензия категории А. Сначала надо поработать где-то, а потом на Pro поступать.

— Можно пойти тренировать в ФНЛ.

— Открыт для разговоров и предложений.

Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой 2025 года. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры. В настоящее время Глушаков играет за медиафутбольную команду «СКА Ростов», президентом которой является известный музыкант Василий Вакуленко (Баста).