Глушаков заявил о готовности возглавить клуб ФНЛ: «Открыт для разговоров и предложений»

— Федор Смолов недавно пошел учиться на тренерскую лицензию. Вы не хотите получить UEFA Pro?
— У меня уже как 6 лет есть лицензия категории А. Сначала надо поработать где-то, а потом на Pro поступать.
— Можно пойти тренировать в ФНЛ.
— Открыт для разговоров и предложений.
Глушаков выступал за железнодорожников с 2005 по 2013 год, а за красно-белых — с 2013-го по 2019-й. Вместе со «Спартаком» полузащитник стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул зимой 2025 года. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры. В настоящее время Глушаков играет за медиафутбольную команду «СКА Ростов», президентом которой является известный музыкант Василий Вакуленко (Баста).