«Планируем к 2030 году построить новый 12-тысячный стадион»

Ярославский «Локомотив» второй год подряд завоевал Кубок Гагарина. В шестом матче финальной серии «железнодорожники» на выезде обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Свидетелем исторического успеха команды стал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, посетивший решающую встречу. После церемонии награждения он поделился эмоциями от триумфа «Локомотива», а также рассказал о планах построить для футбольного клуба «Шинник» новый стадион, соответствующий требованиям Российской премьер-лиги.
— Незадолго до решающей игры в Казани вы написали в своих каналах в социальных сетях, что оформили себе двухдневный отпуск, чтобы посетить матч в столице Татарстана.
— Ну, а как на такой матч можно было не поехать? Решающая игра финала плей-офф КХЛ. Поэтому поехал, чтобы поддержать ребят, поддержать команду. Год назад последняя игра сезона прошла у нас, в Ярославле, тогда «Локомотив» выиграл свой первый Кубок Гагарина. Теперь он это сделал на выезде. Но главное, что мы — чемпионы. Ребята — огромные молодцы. Три финала подряд, из них два победных — счет 2:1 в нашу пользу (улыбается). Я считаю, что это уровень команды.
— Как восприняли год назад уход из «Локомотива» в ЦСКА главного тренера Игоря Никитина? Было важно повторить успех уже без него?
— Нам всегда важно выигрывать. Если мы находимся в спорте, то надо выигрывать. Так что думаю, все ребята в команде были заряжены на победу. И ответственность у них была очень высокая. Благодаря этому мы победили.
— Вы общались с руководством «Локомотива» год назад по поводу ухода Никитина? Есть понимание, почему он ушел при действующем двухлетнем контракте?
— У меня есть понимание, но я думаю, что сейчас это уже не стоит вспоминать всуе. Надо просто сказать Игорю Валерьевичу Никитину огромное спасибо за ту победу, которая была в прошлом году. Мы пошли вперед и сейчас идем дальше.
— Прошлым летом большой скандал вызвало то, что Никитину и его помощникам «Локомотив» не вручил традиционные чемпионские перстни после того, как весь штаб ушел в ЦСКА. Как отреагировали на эту историю?
— Думаю, это вопрос не ко мне. Лучше спросить у руководства клуба. Я лично всегда благодарен тем, кто ведет нас к победе, с кем мы идем к победе.
— С какими эмоциями смотрели полуфинальную серию «Локомотива» с «Авангардом», когда Ярославль в шестом матче за 33 секунды до конца проигрывал 0:2, был на грани вылета, но сравнял счет, а потом выиграл во вторых овертаймах две последние игры?
— Это были острые моменты. Но то, что мы можем так побеждать, что команда всё сделает для победы, — все это увидели. И всё это благодаря поддержке болельщиков, которые и дома здорово помогают команде, и на выезде, если даже посмотреть, какое огромное количество болельщиков приехало в Казань на последний матч.
— Есть планы поднять в Ярославле и футбол, чтобы «Шинник» вернулся в РПЛ?
— Конечно, есть такие планы. Но для этого нужно стадион построить. Чем мы и занимаемся.
— Прошлым летом появились слухи, что нынешний стадион «Шинник» планируется снести, а на его месте в центре Ярославля построят головной офис банка.
— Вы правильно сказали, что это слух. Это неправда. Там будет построен новый стадион. На том же месте, где находится нынешний стадион.
— Какие сроки строительства?
— К 2030 году. 12-тысячный стадион.
— То есть под стандарты РПЛ его будете строить?
— Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи. 12 тыс. — достаточная для этого вместимость. В общем, будет новый современный стадион на том же месте.
