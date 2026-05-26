«Планируем к 2030 году построить новый 12-тысячный стадион»

— Ну, а как на такой матч можно было не поехать? Решающая игра финала плей-офф КХЛ. Поэтому поехал, чтобы поддержать ребят, поддержать команду. Год назад последняя игра сезона прошла у нас, в Ярославле, тогда «Локомотив» выиграл свой первый Кубок Гагарина. Теперь он это сделал на выезде. Но главное, что мы — чемпионы. Ребята — огромные молодцы. Три финала подряд, из них два победных — счет 2:1 в нашу пользу (улыбается). Я считаю, что это уровень команды.