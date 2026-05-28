Президент «Урала» Иванов о Березуцком: «Скорее всего, уйдет»

— Есть ли решение по Василию Березуцкому?
— Окончательного решения пока нет. Но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, хороший тренер. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Возможно, и у меня были ошибки… Мы с ним после ответного стыка поговорили… Я к нему всегда с уважением относился — и как к игроку, спортсмену, и как к тренеру, и как к человеку. Но сейчас у него свои мысли… Не буду их озвучивать, это лучше вам у него самого спросить. Так что, по всей видимости, он уйдет.
— Инициатива отставки исходит от Березуцкого?
— Да. От него.
— Далеко не все поняли, почему «Урал» зимой уволил Мирослава Ромащенко. Все-таки при нем команда ушла на зимнюю паузу на втором месте.
— Сейчас можно только гадать, как бы все сложилось при ином раскладе… Ну вот так произошло, расстались зимой. Надо признать, что концовка первой части сезона нам не удалась. Поражение от «Нефтехимика». Ничьи с Костромой, Ульяновском. Очки потеряли… Это тоже повлияло на наше решение. Считаю Мирослава Юрьевича нормальным специалистом. Что-то не получилось. Мы же даже лидировали в таблице, но опустились на вторую строчку.
У Василия Владимировича (Березуцкого) свой, современный взгляд на футбол. В каких-то вещах мы с ним не сходились. Спорили. Не ругались, а именно спорили. У меня где-то была своя точка зрения.
Так что… Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда.
— Что дальше? «Урал» с третьей попытки попытается вернуться в РПЛ?
— Сейчас не готов давать громких обещаний. Будет совет директоров. Акционеры обозначат задачи. Давайте подождем. Конечно, я считаю, что Екатеринбург заслуживает места в РПЛ. В городе очень любят футбол. Кстати, в Первой лиге народу на наши матчи приходило даже больше, чем в РПЛ. Возможно, это связано с «картой болельщика». Первый стык посетили 20 тысяч человек! Представляете?
Надеюсь, никто «Урал» не бросит и команда не окажется условно в Четвертой лиге. Мальчишки должны на ком-то расти, стремиться к чему-то. У нас спортивный регион.
Василию Березуцкому 43 года. Он тренирует «Урал» с декабря 2025 года. В 15 матчах под его руководством команда одержала шесть побед, два раза сыграла вничью и потерпела семь поражений. В переходных матчах за право выступить в РПЛ в сезоне-2026/27 она проиграла махачкалинскому «Динамо».
Автор: Виталий Айрапетов