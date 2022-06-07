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10:39 (мск)

Официальным букмекером РПЛ станет компания Winline

Компания Winline станет генеральным партнером (официальным букмекером) Российской премьер-лиги (РПЛ) на ближайшие четыре сезона — с сезона 2022/2023 по 2025/2026. Соглашение о партнерстве будет подписано в ближайшее время. (18+)

Премьер-лига: таблица и календарь
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Сумма контракта составит 11,04 млрд руб.

По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

Компания Winline — партнер ведущих российских и международных турниров и клубов, среди которых крупнейший мировой промоушн в смешанных единоборствах UFC, баскетбольная Евролига, футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», баскетбольные ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, киберспортивный Virtus Pro и многие другие.

Болельщики точно вспомнят акцию «Гол на миллион» в перерывах матчей «Спартака», оранжевый диван Winline Seats на домашних играх футбольного и баскетбольного «Зенита», а для ФК «Краснодар» в сезоне-2021/2022 Winline провел серию запоминающихся акций в поддержку клубной формы, реализовав яркую презентацию и фотосессию с всемирно известным итальянским фотографом. Winline также является стратегическим партнером крупных медийных проектов — «Коммент. Шоу», «Взял мяч», «Скользкий лед» и многих других. А поклонники блогерского футбола проявляют небывалый интерес к Winline Медиалиге, которая стартовала весной этого года.

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