Официальным букмекером РПЛ станет компания Winline

Сумма контракта составит 11,04 млрд руб.
По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.
Компания Winline — партнер ведущих российских и международных турниров и клубов, среди которых крупнейший мировой промоушн в смешанных единоборствах UFC, баскетбольная Евролига, футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», баскетбольные ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, киберспортивный Virtus Pro и многие другие.
Болельщики точно вспомнят акцию «Гол на миллион» в перерывах матчей «Спартака», оранжевый диван Winline Seats на домашних играх футбольного и баскетбольного «Зенита», а для ФК «Краснодар» в сезоне-2021/2022 Winline провел серию запоминающихся акций в поддержку клубной формы, реализовав яркую презентацию и фотосессию с всемирно известным итальянским фотографом. Winline также является стратегическим партнером крупных медийных проектов — «Коммент. Шоу», «Взял мяч», «Скользкий лед» и многих других. А поклонники блогерского футбола проявляют небывалый интерес к Winline Медиалиге, которая стартовала весной этого года.