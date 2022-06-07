Официальным букмекером РПЛ станет компания Winline

Сумма контракта составит 11,04 млрд руб.

По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг, а также право на размещение спонсорской рекламы во время прямых трансляций матчей РПЛ на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах лиги.

Компания Winline — партнер ведущих российских и международных турниров и клубов, среди которых крупнейший мировой промоушн в смешанных единоборствах UFC, баскетбольная Евролига, футбольные клубы «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», баскетбольные ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, киберспортивный Virtus Pro и многие другие.