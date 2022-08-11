БК Winline заплатит за ваш абонемент на матчи РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
В рамках партнерства с РПЛ букмекерская компания Winline запустила акцию «Winline заплатит за твой абонемент» (18+).
В рамках партнерства с РПЛ букмекерская компания Winline запустила акцию «Winline заплатит за твой абонемент» (18+).
Болельщики, купившие абонемент на домашние матчи любого клуба РПЛ, могут получить компенсацию стоимость абонемента в виде фрибета размером не более 20.000 рублей.
Помимо этого участники акции получат бесплатную годовую подписку на канал Матч! Премьер.
Для участия в акции необходимо:
1. Купить сезонный абонемент на матч любого клуба РПЛ.
2. Зарегистрироваться на сайте winlinetickets.ru, оставив свои данные (ФИО, телефон, e-mail, номер логина в Winline), а также приложить фото чека на покупку абонемента.
3. В случае отсутствия аккаунта — зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline.
После подтверждения предоставленных личных данных болельщик получит на свой счет в Winline фрибет, номиналом равный стоимости сезонного абонемента. Если стоимость абонемента превышает 20 000 рублей — будет начислен фрибет номиналом 20 000.
Также участник акции получит, а электронную почту письмо с промокодом на активацию годовой подписки Матч! Премьер.
Акция действует с 10.08 по 30.09.