БК Winline заплатит за ваш абонемент на матчи РПЛ

Болельщики, купившие абонемент на домашние матчи любого клуба РПЛ, могут получить компенсацию стоимость абонемента в виде фрибета размером не более 20.000 рублей.

Помимо этого участники акции получат бесплатную годовую подписку на канал Матч! Премьер.

Для участия в акции необходимо:

1. Купить сезонный абонемент на матч любого клуба РПЛ.

2. Зарегистрироваться на сайте winlinetickets.ru, оставив свои данные (ФИО, телефон, e-mail, номер логина в Winline), а также приложить фото чека на покупку абонемента.

3. В случае отсутствия аккаунта — зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline.

После подтверждения предоставленных личных данных болельщик получит на свой счет в Winline фрибет, номиналом равный стоимости сезонного абонемента. Если стоимость абонемента превышает 20 000 рублей — будет начислен фрибет номиналом 20 000.

Также участник акции получит, а электронную почту письмо с промокодом на активацию годовой подписки Матч! Премьер.