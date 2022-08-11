Текущие события
Футбол. Еврокубки
9.08
Штурм
Динамо К
12
Футбол. Еврокубки
9.08
Рейнджерс
Юнион
30
Футбол. Еврокубки
9.08
Шкупи
Шэмрок Роверс
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Витория Гимарайнш
Хайдук С
10
Футбол. Премьер-лига
12.08
Факел
Урал
Футбол. Зарубежный
12.08
Фрайбург
Боруссия Д
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
7.08
Ростов
Оренбург
21
7.08
Сочи
Нижний Новгород
21
7.08
Крылья Советов
Динамо
02
7.08
Торпедо
Химки
13
6.08
Краснодар
Локомотив
30
6.08
Ахмат
Зенит
00
6.08
ЦСКА
Факел
41
6.08
Урал
Спартак
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:34 (мск)

БК Winline заплатит за ваш абонемент на матчи РПЛ

В рамках партнерства с РПЛ букмекерская компания Winline запустила акцию «Winline заплатит за твой абонемент» (18+).

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Болельщики, купившие абонемент на домашние матчи любого клуба РПЛ, могут получить компенсацию стоимость абонемента в виде фрибета размером не более 20.000 рублей.

Помимо этого участники акции получат бесплатную годовую подписку на канал Матч! Премьер.

Для участия в акции необходимо:

1. Купить сезонный абонемент на матч любого клуба РПЛ.

2. Зарегистрироваться на сайте winlinetickets.ru, оставив свои данные (ФИО, телефон, e-mail, номер логина в Winline), а также приложить фото чека на покупку абонемента.

3. В случае отсутствия аккаунта — зарегистрироваться на сайте или в приложении БК Winline.

После подтверждения предоставленных личных данных болельщик получит на свой счет в Winline фрибет, номиналом равный стоимости сезонного абонемента. Если стоимость абонемента превышает 20 000 рублей — будет начислен фрибет номиналом 20 000.

Также участник акции получит, а электронную почту письмо с промокодом на активацию годовой подписки Матч! Премьер.

Акция действует с 10.08 по 30.09.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь