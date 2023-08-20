«Спартак» — «Зенит»: прогнозы и ставки

Шансы «Спартака» как никогда высоки

Уже несколько лет в очных встречах «Зенита» и «Спартака» не оценивали вероятность победы красно-белых выше, чем шансы на успех постоянного чемпиона из Петербурга, но сейчас ситуация принципиально иная. Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов когда-то заявил о намерении бросить перчатку «Зениту» в борьбе за чемпионский титул, а повторяющиеся провалы быстро превратили ее в мем. И вот пришло время, когда пресловутая перчатка может наконец долететь до Невы.

«Спартак» выдал хороший старт в чемпионате с тремя победами подряд — смущало лишь большое число встречных пропущенных мячей. Новичок Тео Бонгонда на пару с Промесом сразу принялся разрывать РПЛ (4 гола плюс результативная передача в 6 матчах с учетом Кубка). Но затем команда Гильермо Абаскаля потерпела фиаско в Екатеринбурге, потому что «Урал» тоже хорош этим летом, а пугающе регулярные ошибки красно-белых в обороне рано или поздно должны были привести к неприятностям.

«Зенит» начал сезон с трофея, не очень по делу одолев в Суперкубке ЦСКА, и по-прежнему эффективно берет свои очки в матчах с заведомо уступающими по классу командами. Больше ничего хорошего о команде Сергея Семака сказать не получается. Действующие чемпионы, потеряв главного бомбардира Малкома, блекло выглядят у чужих ворот, а из-за травм начала сбоить и прежде надежная оборона, что привело к домашнему поражению от «Динамо». На что же тогда против такого поскучневшего «Зенита» способна залихватская атака «Спартака»? В то же время нельзя забывать, что в чемпионате России «Спартак» не побеждал «Зенит» с 2017 года, то есть в 10 матчах подряд.

На что ставить

По традиции предлагаем три наиболее интересных варианта для ставки. У «Спартака» большие проблемы с обороной: в 6 официальных матчах с начала сезона с учетом Кубка пропущено 12 мячей, а сухих матчей нет вообще. «Спартак» старается действовать «по бразильской системе» и превзойти за счет мощной атаки собственные огрехи в защите. Чаще получается, но не всегда.

Однако нынешний «Зенит» — как раз удобный спарринг с такой философией игры. Без Малкома и Кузяева, с Венделом, который отстал в наборе формы по известным причинам, постоянно ошибающимся Ренаном, чрезмерно жестким Барриосом и неэффективным и слишком нервным Клаудиньо чемпионской игры не видно вообще. За 90 минут игры команда Семака может ограничиться 1−2 опасными моментами у чужих ворот и слишком зависит от вдохновения Кассьерры и Сергеева. Тут даже «Спартак» получает шанс на «сухарь». А сомнений в том, что разнообразная атака красно-белых на своем поле так или иначе пробьет брешь и, вероятно, не одну в защитных порядках петербуржцев, почти нет.

Можно проявить осторожность и взять победу «Спартака» с форой (0) на случай, если коса найдет на камень и соперники домучают друг друга до ничейного исхода. На сайте и в приложении БК Olimpbet такой вариант оценен коэффициентом 1.93.

Однако не зря столько сказано о результативности и обоюдных проблемах с обороной: от битвы двух столиц ждут голов в те и другие ворота, а только от хозяйской атаки с Промесом, Бонгонда, Соболевым при поддержке Медины, Хлусевича и Мозеса как минимум пары забитых мячей. Из этих вводных можно сложить выгодную ставку: двойной шанс 1Х и не меньше трех голов в сумме.

Можно вспомнить и о том, что матчи «Спартака» и «Зенита» практически всегда включают в себя спорные судейские решения: кто-нибудь точно будет недоволен, на арбитра Сергея Карасева точно будет постоянное давление с обеих сторон, несомненно будут просьбы о пенальти, которые могут быть удовлетворены. Ставку на то, что в игре будет хотя бы один 11-метровый, можно сделать с коэффициентом 2.13.

Игорь Борунов

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