Футбольный треугольник: чемпионские расклады перед последним туром РПЛ | Источник: Известия

Впервые за 10 лет за тур до конца чемпионата России по футболу на победу в турнире претендуют сразу три команды. Московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар» отложили выявление лучшего до последнего 30-го тура, который состоится в ближайшие выходные. Причем две команды из этой тройки сыграют друг против друга: «Краснодар» примет на своем поле «Динамо».

Не менее интересная ситуация в нижней части турнирной таблицы. Там уже вылетела в первую лигу команда «Сочи». Очень вероятно, что вслед за ней пойдет калининградская «Балтика», но у нее еще есть шансы опередить находящихся в зоне переходных матчей «Пари Нижний Новгород» и воронежский «Факел». Впрочем, эти две команды могут как вылететь напрямую, так и остаться в РПЛ без стыков, отправив в них екатеринбургский «Урал» и «Оренбург».

Чемпионская гонка

В 2014 году в последнем туре на чемпионство претендовали «Зенит», а также московские ЦСКА и «Локомотив». Тогда оба столичных коллектива сыграли друг против друга в заключительной встрече турнира. Армейцы победили 1:0 и стали чемпионами, «Локо» остался третьим, а «Зенит» вторым.

И вот спустя 10 лет вновь три команды борются в последнем туре за золото, причем две из них играют друг против друга. Вообще, в последний раз победитель национального первенства определялся в заключительный игровой день в 2016 году. Тогда золото взял ЦСКА, обыграв в гостях казанский «Рубин» (1:0). Причем, если бы армейцев на последней минуте игры не спас Игорь Акинфеев, отбивший удар в упор Игоря Портнягина, чемпионом стал бы «Ростов».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Зенит - Ростов -

Теперь к триумфу ближе всего «Динамо», которое в последний раз побеждало в национальном первенстве еще в СССР, взяв золото весной 1976 года. Бело-голубые опережают на два очка «Зенит» и на три «Краснодар». Динамовцам достаточно сыграть в гостях вничью с «Краснодаром». В этом случае их может догнать по очкам «Зенит», если выиграет дома у «Ростова».

Но равенство очков будет в пользу «Динамо», так как в очных матчах подопечные Марцела Лички дважды обыграли петербургский клуб (3:2 и 1:0). Другой расклад будет, если с бело-голубыми сравняется по набранным баллам «Краснодар». Победа в очном матче принесет «быкам» минимум второе место — они опередят динамовцев по личным встречам, так как прошлым летом в первом туре победили их в гостях 3:1.

Но в случае этого результата южный клуб может стать и чемпионом, если одновременно «Зенит» потеряет очки в игре с «Ростовом». Если же подопечные Сергея Семака победят донской клуб, а «Краснодар» обыграет «Динамо», то петербургский коллектив в шестой раз подряд возьмет золото.

В предыдущих сезонах сине-бело-голубые неизменно заранее обеспечивали себе чемпионство, снимая все вопросы за несколько туров до финиша. При Семаке они еще ни разу не доводили дело до последнего тура и уж тем более не оказывались в ситуации, когда помимо собственной победы им еще нужно ждать поражения конкурента.

В апреле после выездной победы над «Краснодаром» (2:1) казалось, что «Зенит» уже не остановить. Слишком уж велик был его отрыв от конкурентов. Но дальше случился провальный отрезок в виде одного набранного очка в четырех матчах — одной ничьи и трех поражений.

— Вряд ли команда Семака потеряет очки в последнем туре, — поделился мнением с «Известиями» бывший футболист «Зенита», «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — Слишком уж сложный был сезон у ростовчан, которые к тому же уже лишились шансов на медали, и вылет им не грозит. Конечно, донской клуб попробует дать бой пока еще чемпиону, но класс «Зенита» должен сказаться. Петербургская команда будет предельно мотивирована, а в случае с «Ростовом», как тут ни старайся, предотпускное настроение скажется. Поэтому не верю в чемпионство «Краснодара». И всё зависит исключительно от того, упустит «Динамо» свой шанс или нет.

«Краснодар» лидировал большую часть сезона. Он вошел в весеннюю часть чемпионата на первом месте и впервые в своей 15-летней истории реально стал претендовать на золото. Но уже тогда ходили слухи, что владелец клуба Сергей Галицкий недоволен прагматичным стилем главного тренера Владимира Ивича. Президент «Краснодара» всегда требовал от игроков и тренеров играть в атакующий комбинационный футбол. Нельзя сказать, что Ивич сильно от него отошел, но склонность иногда действовать от обороны, ведя в счете, сильно отличалась от предшественников.

Возможно, серб смог бы удержаться на посту, если бы в марте не допустил осечки в двух матчах и не вылетел из Кубка России. Но даже на этом фоне его отставка шокировала многих, так как команда всего на два очка отставала от лидировавшего «Зенита». Ивича сменил Мурад Мусаев, много лет работавший в системе «Краснодара» тренером академии и молодежной команды, а в 2018—2021 годах возглавлявший главный состав «быков». При нем дважды выигрывались бронзовые медали чемпионата, а в 2021 году случилось первое в истории попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Краснодар - Динамо -

Но после не очень успешного периода в азербайджанском «Сабахе», откуда Мусаева уволили в конце января, к его мартовскому возвращению в «Краснодар» было много вопросов. И стало еще больше, когда результаты по сравнению с Ивичем не улучшились и «Краснодар» не воспользовался осечками конкурентов. Оправдаться эта рокировка может только в случае победы над «Динамо» и неудачи «Зенита».

«Динамо» после провального прошлого сезона назначило главным тренером чеха Марцела Личку, успешно работавшего с «Оренбургом». В первой половине сезона игра и результаты бело-голубых были очень нестабильны. Личка постепенно выстраивал свой фирменный атакующий стиль, но это часто было сопряжено с проблемами в обороне. С середины осени динамовцы набрали ход и к середине марта вплотную приблизились к лидировавшему «Зениту».

Но на стыке марта и апреля случились три поражения подряд. Казалось, команда упустила свой шанс на золото. Но дальше пошла победная серия в шесть матчей, которая продолжается до сих пор. И получилось так, что именно «Динамо», а не «Краснодар» воспользовалось майским кризисом «Зенита». Со времен серебра чемпионата СССР 1986 года бело-голубые никогда так близко не подходили к чемпионству. Интересно, что тогда они также играли в последнем туре против своего конкурента. Им нужно было победить в гостях киевское «Динамо», чтобы взять золото, но киевляне выиграли 2:1 и стали чемпионами.

— Последний тур крайне непредсказуем — динамовцы могут как стать чемпионами, так и третьими, — отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Силкин, бывший главный тренер бело-голубых, также игравший за них в 1986 году. — И речь не только о положении в таблице, но и о текущих силах и качестве игры команд. Конечно, близость к золоту будет психологически давить на команду, и тренерский штаб должен сделать всё, чтобы у ребят не закрадывалась в голове мысль сыграть на ничью. Иначе они могут успокоиться и проиграть. А уповать на то, что можно обыграть на одной ноге «Краснодар», точно нельзя. Он имел проблемы весной, но в прошлом туре проявил характер, победив в концовке матча «Сочи» (3:2), хотя проигрывал к 85-й минуте команде, которой надо было кровь из носу брать три очка и выбираться с последнего места. Так что «Динамо» надо с максимальной отдачей провести последнюю игру. И показать тот же характер, который помог в недавних матчах вырвать на последних секундах победы над тем же «Сочи» (3:2) и «Балтикой» (3:2). Надеюсь, все игроки проведут свой лучший матч в карьере, потому что такого шанса на трофей у них уже может не быть.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Балтика - Локомотив -

Битва за выживание

После домашнего поражения от «Краснодара» в предпоследнем туре «Сочи» лишился шансов спастись от вылета. Теперь остается вопрос, кто будет вторым неудачником сезона РПЛ. Пока всё идет к тому, что эта участь ждет «Балтику». Калининградский клуб занимает предпоследнее 15-е место, что означает прямой вылет. У него уже нет шансов забраться на 12-ю строчку и спастись без переходных матчей. Но есть возможность сыграть в переходных играх с одной из команд первой лиги.

Правда, и здесь не всё зависит от подопечных Сергея Игнашевича. От зоны стыков их отделяет три очка. Им нужно побеждать в последнем туре дома «Локомотив» и надеяться, что «Пари Нижний Новгород» или «Факел» проиграют свои встречи. Нижегородцам предстоит выездной матч с самарскими «Крыльями Советов», а воронежцам — домашний с грозненским «Ахматом».

При этом обе находящиеся в зоне переходных матчей команды могут их избежать, если победят в последнем туре, а опережающие их на один балл «Оренбург» и «Урал» потеряют очки в своих встречах. «Оренбург» примет дома московский «Спартак», а «Урал» поедет в гости к ЦСКА.

И если «Факелу» по силам добиться успеха, так как в последних матчах подопечные Игоря Черевченко играли неплохо, то к «Пари НН» есть вопросы. Еще в марте команда шла в первой десятке и казалось, что без проблем сохранит прописку в РПЛ без стыков. Но с тех пор прошло девять туров, и клуб набрал всего одно очко — девять поражений и одна ничья.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 30, 25.05.2024, 16:30 Факел - Ахмат -

После шести поражений подряд, последним из которых был выездной разгром от «Ахмата» (1:5), руководство отправило в отставку главного тренера Сергея Юрана. Сменивший его серб Саша Илич тут же добился домашней ничьей со «Спартаком» (0:0), но затем получил два разгрома от «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). И теперь непонятно, остановится ли падение клуба в последнем туре.

— Хочется извиниться перед нашими болельщиками за те результаты и ту игру, что мы показываем этой весной, — сказал «Известиям» полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин. — Тяжело объяснить, что произошло этой весной. Сложно выиграть, когда пропускаешь с первой же атаки, как в матче с ЦСКА. Но это не оправдание. Нам сейчас не хватает веры в себя и друг в друга. Но нужно это вернуть к матчу с «Крыльями». Понимаем, что не имеем права вылетать. И сделаем всё, чтобы победить в Самаре и остаться в РПЛ.

Все восемь матчей 30-го тура начнутся 25 мая в 16:30 мск. Помимо перечисленных игр казанский «Рубин» примет на своем поле «Сочи». В начале этой недели определились две лучшие команды сезона в первой лиге, напрямую вышедшие в РПЛ. Это «Химки» и махачкалинское «Динамо». Занявшие третье и четвертое места тольяттинский «Акрон» и тульский «Арсенал» сыграют в переходных матчах, которые пройдут 29 мая и 1 июня. При этом если в них попадет «Балтика», то игры с ее участием перенесут на 6 и 9 июня, так как 2 июня калининградцам предстоит в Москве суперфинал Кубка России против «Зенита».