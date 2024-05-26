Футболист «Зенита» Артур назвал гол в матче РПЛ с «Ростовом» лучшим моментом в карьере

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ТАСС, 26 мая. Победный гол в матче 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» стал лучшим моментом в карьере для бразильского нападающего петербургского «Зенита» Артура. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В субботу «Зенит» на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Автором победного гола на 85-й минуте стал Артур, который перешел в команду в январе.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.