Футболист «Зенита» Артур назвал гол в матче РПЛ с «Ростовом» лучшим моментом в карьере
Мяч бразильского нападающего принес петербургской команде звание чемпионов страны.
Зенит
Ростов
ТАСС, 26 мая. Победный гол в матче 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» стал лучшим моментом в карьере для бразильского нападающего петербургского «Зенита» Артура. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».
В субботу «Зенит» на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Автором победного гола на 85-й минуте стал Артур, который перешел в команду в январе.
«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.
«Зенит» неизменно побеждает в РПЛ с 2019 года. Всего на счету петербургской команды 11 побед в национальном первенстве: 10 в чемпионатах России, еще одна — во времена СССР.