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10:41 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита» Артур назвал гол в матче РПЛ с «Ростовом» лучшим моментом в карьере

Мяч бразильского нападающего принес петербургской команде звание чемпионов страны.

Зенит
Ростов
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

ТАСС, 26 мая. Победный гол в матче 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» стал лучшим моментом в карьере для бразильского нападающего петербургского «Зенита» Артура. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В субботу «Зенит» на своем поле победил «Ростов» со счетом 2:1 и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Автором победного гола на 85-й минуте стал Артур, который перешел в команду в январе.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.

«Зенит» неизменно побеждает в РПЛ с 2019 года. Всего на счету петербургской команды 11 побед в национальном первенстве: 10 в чемпионатах России, еще одна — во времена СССР.

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