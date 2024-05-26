В «Оренбурге» сообщили, что у тренера Деограсии сработала опция автопродления контракта

ТАСС, 26 мая. Испанец Давид Деограсия будет руководить футбольным клубом «Оренбург» в следующем сезоне, у главного тренера активировалась опция продления контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Оренбург» под его руководством финишировал 12-м в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и сохранил прописку в элитном дивизионе.

«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ, — сказал Андреев. — На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Но Деограсия будет работать в “Оренбурге” и готовить команду к новому сезону».