В «Оренбурге» сообщили, что у тренера Деограсии сработала опция автопродления контракта
«Оренбург» под руководством испанца сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
«Оренбург» под руководством испанца сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.
ТАСС, 26 мая. Испанец Давид Деограсия будет руководить футбольным клубом «Оренбург» в следующем сезоне, у главного тренера активировалась опция продления контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
«Оренбург» под его руководством финишировал 12-м в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и сохранил прописку в элитном дивизионе.
«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ, — сказал Андреев. — На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Но Деограсия будет работать в “Оренбурге” и готовить команду к новому сезону».
Деограсии 51 год, он возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Ранее специалист работал в академии «Оренбурга», тренировал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.