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13:55 (мск), источник: ТАСС

В «Оренбурге» сообщили, что у тренера Деограсии сработала опция автопродления контракта

«Оренбург» под руководством испанца сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.

Оренбург
Источник: Чемпионат.com

ТАСС, 26 мая. Испанец Давид Деограсия будет руководить футбольным клубом «Оренбург» в следующем сезоне, у главного тренера активировалась опция продления контракта. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Оренбург» под его руководством финишировал 12-м в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и сохранил прописку в элитном дивизионе.

«У него сработало автоматическое продление контракта после того, как он сохранил команду в РПЛ, — сказал Андреев. — На какой срок рассчитано соглашение, не могу сказать. Но Деограсия будет работать в “Оренбурге” и готовить команду к новому сезону».

Деограсии 51 год, он возглавил «Оренбург» в августе 2023 года. Ранее специалист работал в академии «Оренбурга», тренировал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.

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