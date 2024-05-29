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10:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Самые эпичные развязки стыков РПЛ. После некоторых команды прекращали существование

А переходные матчи 2022 года подарили высшей лиге Марцела Личку.

Урал
Акрон
Пари Нижний Новгород
Арсенал
Томь
Уфа
Крылья Советов
Торпедо
Кубань
Оренбург
СКА-Хабаровск
Родина
Амкар
Тамбов
Анжи
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Стыковые матчи РПЛ-2023/2024, самые сенсационные результаты: Оренбург, Уфа, Волга, Торпедо, Крылья Советов, Пари НН | Источник: Чемпионат.com

Сезон РПЛ завершился, но ещё не все команды знают свою судьбу. Впереди — переходные матчи за право остаться/попасть в элиту. «Урал» сыграет с тольяттинским «Акроном», «Пари НН» — с тульским «Арсеналом». А почему вообще появились стыки? И какие самые яркие сюжеты они нам подарили? Вспоминаем!

Впервые стыки сыграли в конце сезона-2011/2012, ставшего переходным на систему «осень-весна». Первые разговоры об их необходимости появились ещё в 2009-м. Важной целью стало избавление от застоя на дне таблицы, когда клубы несколько лет болтались в РПЛ без мотивации. Ещё одна важная задача — предотвращение договорняков. Некоторые команды заранее спасались от вылета, но не планировали подниматься выше в таблице. Из-за этого они могли обмениваться очками с клубами, у которых ситуация тяжелее. А затем очки возвращались обратно уже в следующем сезоне.

Идею активно продвигали президент тогда ещё РФПЛ Сергей Прядкин и владелец «Спартака» Леонид Федун. «Я понимаю те клубы, которые не поддерживают это предложение — на 30% повышается шанс вылететь, и они дружно будут блокировать принятие решения. Но я собираюсь поставить вопрос о стыках на заседании исполкома РФС, поскольку он уполномочен решать такие вопросы», — отмечал босс красно-белых.

Источник: РИА "Новости"

А президент РФС Сергей Фурсенко выдал яркую цитату при обсуждении стыков: «Везде есть договорные… оговорка по Фрейду. Везде есть переходные матчи, которые призваны осушить болото в каждом дивизионе. Когда из Премьер-Лиги в Первую лигу вылетают две команды, а ещё две играют переходные матчи, никто не хочет быть на 13−14-х местах». И первые же стыковые матчи в истории подарили интересный сюжет.

Переходные матчи — 2011/2012

«Волга» — «Нижний Новгород» (2:1, 0:0)

Источник: РИА "Новости"

«Волга» завершила длившийся полтора года сезон-2011/2012 на 14-м месте. Нижегородцы, только поднявшиеся в элиту, получили в соперники по стыкам соседей — «Нижний Новгород». Клуб был основан только в 2007 году, но уже в 2011-м мог оказаться в РПЛ. Тогда «Нижний» финишировал третьим в первом дивизионе, однако вместо расформированного «Сатурна» в элиту взяли «Краснодар» (пятое место в дивизионе). На следующий сезон нижегородцы снова заняли третье место и попали в стыки. И вновь неудача: «Нижний Новгород» не смог пройти «Волгу». Хотя в первом матче команда Александра Горшкова даже вела в счёте: на 32-й минуте забил экс-форвард ЦСКА Александр Салугин. Но во втором тайме «Волга» закинула два гола. А ответная встреча завершилась нулевой ничьей. «Нижний Новгород» не обладал солидным для РПЛ составом, а за «Волгу» выступали, например, Андрей Каряка, Гиа Григалава, Руслан Аджинджал и Михаил Кержаков.

По итогам стыков «Волгу» и «Нижний Новгород» объединили на базе первой команды. «Недавно завершившийся сезон показал, что городу не нужны две футбольные команды, это и для бюджета накладно. Какому из двух клубов оставаться, решил спортивный принцип. Победив в переходных матчах, “Волга” сохранила место в Премьер-Лиге. Мы собрали руководителей двух клубов и объяснили, что готовы поддержать только один из них. И, как мне сообщили, было принято решение об объединении двух команд. У нас в области достаточно детских футбольных спортивных школ, есть клубы второй лиги, так что ресурсов хватит», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Переходные матчи — 2013/2014

«Томь» — «Уфа» (1:5, 3:1)

Источник: РИА "Новости"

Неожиданный сюжет подарили стыковые встречи 2014 года. «Томь» финишировала 13-й в РПЛ, а «Уфа» рвалась в элиту из ФНЛ. Первый матч в Уфе получился сенсационным. Клуб из Первой лиги разнёс «Томь» — 5:1. Покер оформил нападающий Дмитрий Голубов, ещё один мяч забил нынешний член тренерского штаба «Зенита» Виллиам де Оливейра. В Томске хозяева начали встречу резко, забив два гола за 23 минуты. Но затем всё тот же Голубов сократил отставание в счёте. Во втором тайме «Томь» забила ещё, однако для камбэка этого не хватило. «Уфа» впервые в истории вышла в РПЛ.

«Крылья Советов» — «Торпедо» (0:2, 0:0)

Источник: РИА "Новости"

В 2014-м впервые за восемь лет по итогам стыков в РПЛ вернулось «Торпедо». Москвичи в первом матче обыграли дома «Крылья Советов», а в ответной встрече удержали ничью. Это единственный случай в истории переходных матчей, когда два клуба РПЛ уступили командам ФНЛ/Первой лиги.

Переходные матчи — 2015/2016

«Кубань» — «Томь» (1:0, 0:2)

Источник: РИА "Новости"

«Кубань» провалила сезон-2015/2016, хотя в предыдущем чемпионате финишировала 10-й. Команда, за которую выступали Андрей Аршавин и Роман Павлюченко, заняла 14-е место. В стыках её поджидала «Томь». В первом матче в Краснодаре команда Игоря Осинькина одержала минимальную победу: единственный гол с пенальти забил Игорь Армаш. Но в Томске хозяева взяли реванш, забив два мяча и не пропустив. «Томь» вернулась в РПЛ после двух лет в ФНЛ. Правда, сезон-2016/2017 стал для неё последним в элите.

Переходные матчи — 2016/2017

«Оренбург» — «СКА-Хабаровск» (0:0, 0:0, 3:5 пен.)

Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» провёл свой первый сезон в РПЛ, но затем вернулся в ФНЛ. Команда под руководством Роберта Евдокимова финишировала 13-й и попала на «СКА-Хабаровск». Обе встречи прошли в упорной борьбе. Команды не забили друг другу ни разу, после чего их судьбу решила серия пенальти. Точнее оказался «СКА-Хабаровск», который впервые в истории вышел в элитный дивизион (правда, покинул его через год).

Переходные матчи — 2017/2018

«Анжи» — «Енисей» (0:3, 4:3)

«Амкар» — «Тамбов» (2:0, 1:0)

Источник: РИА "Новости"

Удивительные стыки получились в 2018 году. «Анжи» и «Енисей» устроили две весёлые встречи. В первом матче красноярцы дома разгромили махачкалинцев (3:0), после чего в ответной игре команды забили семь мячей на двоих. «Анжи» одержал победу (4:3), но этого оказалось недостаточно. «Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева вышел в РПЛ — впервые в истории.

Однако «Анжи» не покинул элитный дивизион. Почему? Всё дело в проблемах «Амкара». Да, пермяки обыграли в стыках «Тамбов» и по спортивному принципу сохранили место в РПЛ. Но клуб не получил лицензию РФС, после чего был расформирован в связи с резким сокращением финансирования. И «Анжи» остался в РПЛ. Правда, через год команду утопили проблемы с деньгами, и она также покинула элиту.

Переходные матчи — 2021/2022

«Оренбург» — «Уфа» (2:2, 2:1)

Источник: РИА "Новости"

Конец сезона-2021/2022 — настоящая драма для «Уфы». В 30-м туре уфимцы обыграли в гостях «Рубин» (2:1), отправив казанцев в Первую лигу и поднявшись на 14-е место. Форвард «Уфы» Дилан Ортис забил на 90-й минуте, а уже в добавленное время нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти. Всё это стало большим шоком для тренера казанцев Леонида Слуцкого.

В переходных матчах «Уфе» достался «Оренбург». Первая игра завершилась результативной ничьей (2:2), оставившей шансы обеим командам. А вот в ответной встрече в Уфе с хозяевами случилась беда. К 90+4-й минуте счёт был равным (1:1), «Уфа» оставалась благодаря правилу выездного гола. Но защитник «Оренбурга» Андрей Малых в добавленное время буквально затолкал мяч в ворота хозяев. И подарил команде Марцела Лички место в РПЛ.

Переходные матчи — 2022/2023

«Пари НН» — «Родина» (3:0, 0:2)

Источник: РИА "Новости"

«Пари НН» избежал прямого вылета по итогам сезона РПЛ-2022/2023. Команду в конце чемпионата возглавил Сергей Юран, и вместе с ним нижегородцы отправились в стыки. «Пари НН» попал на московскую «Родину» и разгромил соперника в первом матче — 3:0 на выезде. Но старт домашнего матча нижегородцы провалили: уже к 24-й минуте они «горели» со счётом 0:2. К счастью для «Пари НН», команда больше не пропустила и сохранила место в РПЛ. Но чуть не стала участником истории с плачевным концом. Сможет ли «Пари НН» избежать Первой лиги и сейчас?

Автор: Никита Паглазов

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