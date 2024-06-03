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19:24 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым

ТАСС, 3 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

Кержакову 37 лет, он является воспитанником «Зенита». Вместе с петербургской командой вратарь семь раз выигрывал чемпионат России, пять раз — суперкубок страны, три раза — Кубок России. За «Зенит» Кержаков провел 138 матчей в различных турнирах, в 54 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Помимо «Зенита», вратарь выступал за нижегородскую «Волгу», махачкалинский «Анжи», а также на правах аренды играл за ульяновскую «Волгу», астраханский «Волгарь», владикавказскую «Аланию» и «Оренбург».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

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