«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым

Кержакову 37 лет, он является воспитанником «Зенита». Вместе с петербургской командой вратарь семь раз выигрывал чемпионат России, пять раз — суперкубок страны, три раза — Кубок России. За «Зенит» Кержаков провел 138 матчей в различных турнирах, в 54 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Помимо «Зенита», вратарь выступал за нижегородскую «Волгу», махачкалинский «Анжи», а также на правах аренды играл за ульяновскую «Волгу», астраханский «Волгарь», владикавказскую «Аланию» и «Оренбург».